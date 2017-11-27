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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Анзор Кавазашвили: "Спартаку" нельзя прощать "Зениту" 1:5
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался относительно предстоящего матча 18-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".
"Спартаку" нельзя прощать "Зениту" проигранный матч со счетом 1:5. Это был позор, который зенитовцы нанесли, плюнув в лицо основному составу команды и клубу в целом. Но я бы не стал сейчас говорить, что "Спартак" сегодня просто разорвет "Зенит".
Ожидаю очень серьезную игру. Думаю, атака "Спартака" сейчас на порядок мощнее, чем у "Зенита". Думаю, "Спартак" сможет победить питерцев с разницей в два мяча", - передает слова Кавазашивили "Спорт FM".
"Спартаку" нельзя прощать "Зениту" проигранный матч со счетом 1:5. Это был позор, который зенитовцы нанесли, плюнув в лицо основному составу команды и клубу в целом. Но я бы не стал сейчас говорить, что "Спартак" сегодня просто разорвет "Зенит".
Ожидаю очень серьезную игру. Думаю, атака "Спартака" сейчас на порядок мощнее, чем у "Зенита". Думаю, "Спартак" сможет победить питерцев с разницей в два мяча", - передает слова Кавазашивили "Спорт FM".
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