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Анзор Кавазашвили: "Спартаку" нельзя прощать "Зениту" 1:5

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался относительно предстоящего матча 18-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".

"Спартаку" нельзя прощать "Зениту" проигранный матч со счетом 1:5. Это был позор, который зенитовцы нанесли, плюнув в лицо основному составу команды и клубу в целом. Но я бы не стал сейчас говорить, что "Спартак" сегодня просто разорвет "Зенит".

Ожидаю очень серьезную игру. Думаю, атака "Спартака" сейчас на порядок мощнее, чем у "Зенита". Думаю, "Спартак" сможет победить питерцев с разницей в два мяча", - передает слова Кавазашивили "Спорт FM".
Теги: Кавазашвили Спартак Зенит
Сегодня, 12:44
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№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
ПРОЩАТЬ ЗЕНИТУ?????

покойтесь с миром!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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