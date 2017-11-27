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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Булатов: Дзюбе будет тяжело проявить себя в матче со "Спартаком"
Экс-спартаковец Виктор Булатов считает, что форварду "Зенита" Артему Дзюбе будет сложно проявить себя в матче чемпионата России со "Спартаком" из-за отсутствия игрового тонуса.
"Дзюба будет стараться в матче со "Спартаком", но ему будет тяжело проявить себя. Сейчас у него нет такого большого игрового тонуса и большой уверенности, потому что много не играл. И все-таки у "Зенита" нет выстроенной игры, нет плеймейкера под нападающими, который может отдать пас. Нет и налаженных коллективных взаимодействий перед штрафной при позиционном нападении.
Единственное, что может быть эффективным – фланговые подачи при подключении Доменико Кришито и Игоря Смольникова, которыми Дзюба может воспользоваться.
Думаю, "красно-белые" уверенно обыграют "Зенит". Жду открытого зрелищного футбола. Наверно, "Зенит" даже сыграет где-то больше от обороны в начале матча, будет осторожничать, все-таки "Спартак" сейчас на ходу. Думаю, что в этой встрече мы увидим много голов, и уверенную победу одержит "Спартак", - передает слова Булатова "Р-Спорт".
"Дзюба будет стараться в матче со "Спартаком", но ему будет тяжело проявить себя. Сейчас у него нет такого большого игрового тонуса и большой уверенности, потому что много не играл. И все-таки у "Зенита" нет выстроенной игры, нет плеймейкера под нападающими, который может отдать пас. Нет и налаженных коллективных взаимодействий перед штрафной при позиционном нападении.
Единственное, что может быть эффективным – фланговые подачи при подключении Доменико Кришито и Игоря Смольникова, которыми Дзюба может воспользоваться.
Думаю, "красно-белые" уверенно обыграют "Зенит". Жду открытого зрелищного футбола. Наверно, "Зенит" даже сыграет где-то больше от обороны в начале матча, будет осторожничать, все-таки "Спартак" сейчас на ходу. Думаю, что в этой встрече мы увидим много голов, и уверенную победу одержит "Спартак", - передает слова Булатова "Р-Спорт".
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