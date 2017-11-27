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Виктор Булатов: Дзюбе будет тяжело проявить себя в матче со "Спартаком"

Экс-спартаковец Виктор Булатов считает, что форварду "Зенита" Артему Дзюбе будет сложно проявить себя в матче чемпионата России со "Спартаком" из-за отсутствия игрового тонуса.

"Дзюба будет стараться в матче со "Спартаком", но ему будет тяжело проявить себя. Сейчас у него нет такого большого игрового тонуса и большой уверенности, потому что много не играл. И все-таки у "Зенита" нет выстроенной игры, нет плеймейкера под нападающими, который может отдать пас. Нет и налаженных коллективных взаимодействий перед штрафной при позиционном нападении.

Единственное, что может быть эффективным – фланговые подачи при подключении Доменико Кришито и Игоря Смольникова, которыми Дзюба может воспользоваться.

Думаю, "красно-белые" уверенно обыграют "Зенит". Жду открытого зрелищного футбола. Наверно, "Зенит" даже сыграет где-то больше от обороны в начале матча, будет осторожничать, все-таки "Спартак" сейчас на ходу. Думаю, что в этой встрече мы увидим много голов, и уверенную победу одержит "Спартак", - передает слова Булатова "Р-Спорт".
Теги: Булатов Спартак Зенит
Сегодня, 12:57
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
его уже в основу определили?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:08) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
а кто сказал, что он вообще играть будет?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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