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"Сассуоло" уволил главного тренера

Главный тренер "Сассуоло" Кристиан Букки покинул свой пост, информирует официальный сайт итальянской команды.

Букки возглавил "Сассуоло" в июне этого года, пока не сообщается, кто заменит 40-летнего специалиста.
Теги: Сассуоло
Сегодня, 13:19
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