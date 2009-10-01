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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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13:36
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"Локомотив" вырвал победу над СКА в Хабаровске
В матче 18-го тура российской премьер-лиги "Локомотив" на выезде дожал "СКА-Хабаровск".
Чемпионат России. 18-й тур
"СКА-Хабаровск" - "Локомотив" - 1:2
Голы: Черевко, 15 - (автогол 0:1), Федотов, 17 (1:1), Фарфан, 90+3 (1:2).
Нереализованный пенальти: Фарфан, 90+3
"СКА Хабаровск": Довбня, Черевко (Тишкин, 85), Гришко, Наваловский, Димидко, Савичев, Дедечко, Карасев, Федотов (Казанков, 58), Никифоров, Маркович.
"Локомотив": Коченков, Михалик, Кверквелия, Денисов, Миранчук (Эдер, 68), Коломейцев, Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Денисов, Игнатьев (Баринов, 83).
Предупреждения: Димидко (43), Михалик (88), Довбня (90), Дедечко (90).
Чемпионат России. 18-й тур
"СКА-Хабаровск" - "Локомотив" - 1:2
Голы: Черевко, 15 - (автогол 0:1), Федотов, 17 (1:1), Фарфан, 90+3 (1:2).
Нереализованный пенальти: Фарфан, 90+3
"СКА Хабаровск": Довбня, Черевко (Тишкин, 85), Гришко, Наваловский, Димидко, Савичев, Дедечко, Карасев, Федотов (Казанков, 58), Никифоров, Маркович.
"Локомотив": Коченков, Михалик, Кверквелия, Денисов, Миранчук (Эдер, 68), Коломейцев, Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Денисов, Игнатьев (Баринов, 83).
Предупреждения: Димидко (43), Михалик (88), Довбня (90), Дедечко (90).
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