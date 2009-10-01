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"Локомотив" вырвал победу над СКА в Хабаровске

В матче 18-го тура российской премьер-лиги "Локомотив" на выезде дожал "СКА-Хабаровск".

Чемпионат России. 18-й тур

"СКА-Хабаровск" - "Локомотив" - 1:2

Голы: Черевко, 15 - (автогол 0:1), Федотов, 17 (1:1), Фарфан, 90+3 (1:2).

Нереализованный пенальти: Фарфан, 90+3

"СКА Хабаровск": Довбня, Черевко (Тишкин, 85), Гришко, Наваловский, Димидко, Савичев, Дедечко, Карасев, Федотов (Казанков, 58), Никифоров, Маркович.

"Локомотив": Коченков, Михалик, Кверквелия, Денисов, Миранчук (Эдер, 68), Коломейцев, Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Денисов, Игнатьев (Баринов, 83).

Предупреждения: Димидко (43), Михалик (88), Довбня (90), Дедечко (90).
Теги: Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:56
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54
(7)
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№54 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: imaginary
Цитата: styh
Цитата: imaginary
Цитата: styh
Цитата: imaginary
поздравляю всех с новым судейским чемпионом

Ты за Краснодаром Смотри. Локо с победой.

смотрю, играли вчера с Уралом примерно в такую же погоду без недельных истерик на всю страну о морозе

Судьи причем здесь?

а при чём здесь Краснодар?

и вообще я с поздравлениями, откуда столько агрессии?

Так ты же сказал что Локо кабинетный чемпион, я тебе и сказал -смотри за Краснодаром.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№53 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пендаль забит был с нарушением.Игрок Локо забежал,как говорится вперёд паровоза,то есть опередил бьющего и вбежал в штрафную раньше удара.Галимов прекрасно это видел,но гол был засчитан.Браво судейскому корпусу!
Регистрация: 2.04.2012
№52 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 14:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: cska1971
Цитата: tfu
Давай без оскорблений для начала, ок?


Посещение врача-окулиста для Вас оскорбительно???? ))))

PS А пенальти был...

+100500


--------------------
У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№51 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:46) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: tfu
Давай без оскорблений для начала, ок?


Посещение врача-окулиста для Вас оскорбительно???? ))))

PS А пенальти был...
Регистрация: 26.01.2007
№50 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
у меня есть знакомый, который болеет за Локо, а мы в Питере живем. Все время над ним прикалывались за место команды в РФПЛ.
Ну теперь я искренне рад за тебя, Антоха ))
Регистрация: 10.09.2012
№49 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: zenit47
Локо с победой. Тем злее будет Зенит!

Злее то будет, только как бы не аукнулось. Зенит может увлечься атакой, а Спартак этим воспользуется, Скоро узнаем кто сегодня сильнее.
Регистрация: 29.10.2010
№48 Написал: imaginary (Сегодня, 14:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: styh
Цитата: imaginary
Цитата: styh
Цитата: imaginary
поздравляю всех с новым судейским чемпионом

Ты за Краснодаром Смотри. Локо с победой.

смотрю, играли вчера с Уралом примерно в такую же погоду без недельных истерик на всю страну о морозе

Судьи причем здесь?

а при чём здесь Краснодар?

и вообще я с поздравлениями, откуда столько агрессии?
Регистрация: 7.02.2010
№47 Написал: нетрал (Сегодня, 14:41) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
с 1 января у меня новое пари ....за год я должен набрать больше минусов чем блессинг! так что давайте начинайте убогие!
Регистрация: 26.04.2017
№46 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 14:39) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
у нас зимой будет усиление... Чорлука и Ари, для нас это уже усиление.
Да и вообще у нас задача попасть в пятерку, и это главное. Пока выполняем. А если попадем в тройку будет замечательно


--------------------
У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№45 Написал: Климак 32 (Сегодня, 14:37) #
  • +3
  •  (3)
online

Всех красно-зеленых с победой. Ура!!!


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№44 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:32) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tfu
Цитата: alexpyat
Цитата: tfu
Пенка конечно левая

Лучше бы не комментарий писал, а искал окулиста хорошего. Видимо со зрением не все хорошо, если не увидел удар сзади по опорной ноге в штрафной площади. Или же стоит правила почитать, что является нарушением и как карается нарушение в штрафной площади

Давай без оскорблений для начала, ок? я высказываю свое мнение, где видно, что фарфан целенаправлено начинал падать, если у тебя другое мнение, значит так тому и быть. С победой тебя и у каждого есть права на субъективное мнение.

Да я и не оскорблял. Просто уже прикипает от постоянной темы про судейство, Сухину и т.п. Сам посуди - о какой помощи судей речь, если это был второй пенальти за сезон у Локо. Сколько было косяков судей не в пользу Локо в сезоне - правда тут 50х50 в обе стороны, но таково наше судейство. Но при этом продолжают впаривать тему про кабинетное чемпонство. Особенно с ЦСКА нам ну очень помогал судья. Видимо думал что еще две карточки игрокам ЦСКА как раз помешают Локо выиграть. Бред это все. Тут один вывод, без всяких подводных камней: "У НАС В СТРАНЕ СУДЕЙСКИЙ КОРПУС АБСОЛЮТНО МЕРТВЫЙ".
ПО поводу пенальти в этой игре - пересмотри повтор, там игрок СКА бьет по опорной ноге Фарфана. Возможно, хотя очень сомневаюсь, Фарфан мог устоять и не падать, но зачем? Нарушение было, значит надо его обозначить, картинного падения не было, удар на морозе наверное был еще и болезненный. Все по делу, будь этот момент не в концовке - никто бы и внимания не обратил. Жалко только вратаря - он вытащил мяч, а оборона слажала.
Регистрация: 23.03.2016
№43 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:25) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
С победой! В целом неплохо будет для нашего чемпионата, если Локо станет чемпионом. Главное чтоб не хрю-хрю blush


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№42 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: imaginary
Цитата: styh
Цитата: imaginary
поздравляю всех с новым судейским чемпионом

Ты за Краснодаром Смотри. Локо с победой.

смотрю, играли вчера с Уралом примерно в такую же погоду без недельных истерик на всю страну о морозе

Судьи причем здесь?


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№41 Написал: trent (Сегодня, 14:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
пенальти был чистый..везёт тому, кто везёт..
конечно с отражённым пенальти повезло, но без везения ничего не бывает..


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№40 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:21) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
я высказываю свое мнение, где видно, что фарфан целенаправлено начинал падать,

Там вообще никаких вопросов по пенальти быть не может, на повторе отлично видно как Фарфан получил сзади по ногам.
Регистрация: 2.02.2012
№39 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:17) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: tfu
Пенка конечно левая,

Боюсь будет в Москве сегодня в ворота Селихова

Не накручивай раньше матча. Зная судейство Мешкова, все может быть наоборот, тем более он иногда вообще забывает, что надо свистеть, даже когда фол очевидный. Давай игру предвкушать, а не раньше времени скандал раздувать на пустом месте.


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№38 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: tfu
Цитата: alexpyat
Цитата: tfu
Пенка конечно левая

Лучше бы не комментарий писал, а искал окулиста хорошего. Видимо со зрением не все хорошо, если не увидел удар сзади по опорной ноге в штрафной площади. Или же стоит правила почитать, что является нарушением и как карается нарушение в штрафной площади

Давай без оскорблений для начала, ок? я высказываю свое мнение, где видно, что фарфан целенаправлено начинал падать, если у тебя другое мнение, значит так тому и быть. С победой тебя и у каждого есть права на субъективное мнение.

Просто странно слышать это от поклонника клуба с берегов Невы. Я по поводу левых пенальти.
Регистрация: 29.10.2017
№37 Написал: нетрал (Сегодня, 14:15) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
много поломанных? на морозах то? а то кони совсем хрустальные!
Регистрация: 26.04.2017
№36 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:14) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexpyat
Цитата: tfu
Пенка конечно левая

Лучше бы не комментарий писал, а искал окулиста хорошего. Видимо со зрением не все хорошо, если не увидел удар сзади по опорной ноге в штрафной площади. Или же стоит правила почитать, что является нарушением и как карается нарушение в штрафной площади

Давай без оскорблений для начала, ок? я высказываю свое мнение, где видно, что фарфан целенаправлено начинал падать, если у тебя другое мнение, значит так тому и быть. С победой тебя и у каждого есть права на субъективное мнение.


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№35 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: mikelo73
Мулы сами себя наказали -поставив автобус после забитого ими мяча . Состояние поля играло им на руку . Счастье надо было искать впереди . А так удерживая ничью наиграли на поражение - Мулами Коней как были так ими и остались. А если поумнее были перенесли бы матч на резервное поле. До упрямились упертые "Мулы"

Хотели отработать газпромовские премиальные, не получилось. scream
Регистрация: 29.10.2017
№34 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:13) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Пенка конечно левая,

Боюсь будет в Москве сегодня в ворота Селихова
Регистрация: 2.02.2012
№33 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Мулы сами себя наказали -поставив автобус после забитого ими мяча . Состояние поля играло им на руку . Счастье надо было искать впереди . А так удерживая ничью наиграли на поражение - Мулами Коней как были так ими и остались. А если поумнее были перенесли бы матч на резервное поле. До упрямились упертые "Мулы"
Регистрация: 18.03.2012
№32 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: alexpyat
Цитата: tfu
Пенка конечно левая

Лучше бы не комментарий писал, а искал окулиста хорошего. Видимо со зрением не все хорошо, если не увидел удар сзади по опорной ноге в штрафной площади. Или же стоит правила почитать, что является нарушением и как карается нарушение в штрафной площади

Бесполезно доказывать неандертальцу то, что земля круглая.
Регистрация: 29.10.2017
№31 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:12) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Локо с победой. Тем злее будет Зенит! А свиньюхи пусть так и продолжают радоваться чужим победам, первая тройка все дальше и дальше
Регистрация: 17.05.2013
№30 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 14:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Фу вымучили.додавили над стандартами надо работать особенно над угловыми.


--------------------
Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№29 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tfu
Пенка конечно левая

Лучше бы не комментарий писал, а искал окулиста хорошего. Видимо со зрением не все хорошо, если не увидел удар сзади по опорной ноге в штрафной площади. Или же стоит правила почитать, что является нарушением и как карается нарушение в штрафной площади
Регистрация: 23.03.2016
№28 Написал: imaginary (Сегодня, 14:08) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: styh
Цитата: imaginary
поздравляю всех с новым судейским чемпионом

Ты за Краснодаром Смотри. Локо с победой.

смотрю, играли вчера с Уралом примерно в такую же погоду без недельных истерик на всю страну о морозе
Регистрация: 7.02.2010
№27 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (11)

Пердаки бомжей на орбите. Не понимаю людей, которые говорят о судейской победе. 2 пенальти за сезон, при условии, что творит еськов, когда судит немытых.
Регистрация: 29.10.2017
№26 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:07) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Пенка конечно левая, но она честно была не реализована, нужно уметь на добивании играть. А Локо на фарте может очень далеко уйти


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№25 Написал: alex87 (Сегодня, 14:07) #
  • +1
  •  (3)
online

да повезло! кстати если бы не фол то фарфан скорее всего забил, так как выход уже во вратаря был! вратаря жалко он много тащил но защита не помогла! локо с победой
Регистрация: 24.05.2012
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