Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (5)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (5)
09:56
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
08:50
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
06:14
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России (1)
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России (1)
04:25
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Юрий Семин: почему выпустил Баринова? Он ближе всех оказался
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин дал послематчевый комментарий после гостевой победы над "СКА-Хабаровск" в рамках 18-го тура РФПЛ.
"Очень важная игра, мы набрали 3 очка, двигаемся вперед. Матч был очень сложным, "СКА-Хабаровск" хорошо оборонялся. Мы много комбинировали, играли в короткий-средний пас, причем делали это очень быстро. Но одна из ошибок, и СКА сравнял счет. Нам сложно было забить второй мяч, но мы это сделали.
Почему так бурно отреагировал на фол против Денисова? Он был первый на мяче, тем более это было рядом со мной. Свисток должен был быть в другую сторону. К тому же Денисов получил травму в том эпизоде.
Почему выпустил Баринова, а не Лысова? У нас много кто должен был выйти, но они все грелись в раздевалке, а Баринов ближе всех оказался", - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".
"Очень важная игра, мы набрали 3 очка, двигаемся вперед. Матч был очень сложным, "СКА-Хабаровск" хорошо оборонялся. Мы много комбинировали, играли в короткий-средний пас, причем делали это очень быстро. Но одна из ошибок, и СКА сравнял счет. Нам сложно было забить второй мяч, но мы это сделали.
Почему так бурно отреагировал на фол против Денисова? Он был первый на мяче, тем более это было рядом со мной. Свисток должен был быть в другую сторону. К тому же Денисов получил травму в том эпизоде.
Почему выпустил Баринова, а не Лысова? У нас много кто должен был выйти, но они все грелись в раздевалке, а Баринов ближе всех оказался", - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.