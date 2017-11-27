Юрий Семин: почему выпустил Баринова? Он ближе всех оказался

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин дал послематчевый комментарий после гостевой победы над "СКА-Хабаровск" в рамках 18-го тура РФПЛ."Очень важная игра, мы набрали 3 очка, двигаемся вперед. Матч был очень сложным, "СКА-Хабаровск" хорошо оборонялся. Мы много комбинировали, играли в короткий-средний пас, причем делали это очень быстро. Но одна из ошибок, и СКА сравнял счет. Нам сложно было забить второй мяч, но мы это сделали.Почему так бурно отреагировал на фол против Денисова? Он был первый на мяче, тем более это было рядом со мной. Свисток должен был быть в другую сторону. К тому же Денисов получил травму в том эпизоде.Почему выпустил Баринова, а не Лысова? У нас много кто должен был выйти, но они все грелись в раздевалке, а Баринов ближе всех оказался", - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол".