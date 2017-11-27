Невероятный Фарфан и фантастическая драма. "Локомотив" вырывает победу в Хабаровске

Федотов, 17 - Черевко, 15, в свои ворота, Фарфан, 90+3.Довбня, Федотов (Казанков, 58), Гришко, Димидко, Карасёв, Савичев, Дедечко, Никифоров, Черевко (Тишкин, 85), Наваловский, Маркович.Коченков, В. Денисов, Михалик, Кверквелия, Игнатьев (Баринов, 83), И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук (Эдер, 68), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.Димидко, 43, Довбня, 90+1, Дедечко, 90+2 - Михалик, 88.