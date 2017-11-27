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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Невероятный Фарфан и фантастическая драма. "Локомотив" вырывает победу в Хабаровске
Мороз не стал помехой для лидера чемпионата, но три очка дались "Локомотиву" с огромным трудом. Rusfootball.info рассказывает приключениях "красно-зеленых" на Дальнем Востоке.
Природа болеет за "Локо"?
"Железнодорожники" приложили немало усилий, дабы перенести поединок со СКА из Хабаровска куда-нибудь в более теплые и близкие края, но им это не удалось.
Однако погода сама упростила ситуацию для подопечных Юрия Семина. Если московским "армейцам" довелось сражаться со своими дальневосточными "одноклубниками" при -16 и более низкой температуре, то к началу отчетной встречи столбик термометра находился на отметке в девять градусов ниже нуля. Затем он, конечно, начал опускаться, ибо в Хабаровском крае наступал поздний вечер, но все ровно "Локомотиву" в этом смысле повезло больше, чем ЦСКА.
На разных полюсах
Сей матч представлял собой классическую схватку единоличного лидера и главного аутсайдера. Тем не менее, ожидать беспроблемной победы гостей уж точно не приходилось. Причиной тому, разумеется, долгий перелет и резкая смена часовых поясов. И это при том, что за трое с половиной суток до того "красно-зеленые" провели изнурительный поединок против "Копенгагена". Так что на Дальнем Востоке им попросту могло не хватить сил.
Впрочем, как выяснилось, с чем с чем, а с этим проблем у "Локомотива" не было...
А вы сомневались в нем…
Как и обещал Алексей Поддубский, его команда с первых секунд встречи сконцентрировалась на обороне, стараясь закрыть абсолютно все подступы к собственным воротам. Удавалось сие "армейцам" неплохо, и вплоть до 16-й минуты у "Локо" не было в атаке ничего интересного.
И вот очередной футбольный парадокс: как только СКА чуть-чуть выровнял игру и даже по воротам пробил (Димидко после подачи углового выиграл борьбу на втором этаже, но послал мяч над перекладиной), его тут же подстерегла беда.
Началось все с падения Антона Миранчука в штрафной площадке хозяев. Пока некоторые игроки смотрели на арбитра, к мячу подоспел Коломейцев и мощно пальнул метров с 17-ти. Довбня, которому толпа игроков перекрывала обзор, с ударом справился, отбил мяч в сторону, но все-таки слишком близко от себя. Тут как тут был Фарфан, чье добивание на себя приняла ближняя стойка, однако удача, на секунду улыбнувшись хабаровчанам, тут же повернулась к ним известны местом: мяч отскочил в Черевко и, повстречавшись с ним, улетел в сетку.
Разумеется, в протоколе случившееся обозначено, как автогол, однако главная заслуга во взятии ворот, конечно же, принадлежит Фарфану. Перуанец продолжает феерить, и сейчас воспоминания о том, как "Локо" критиковали за трансфер возрастного южноамериканца, вызывают исключительно улыбку.
Простреливает Наваловский – в опорной зоне проваловский
Забитый мяч в такой ситуации – потрясающий козырь. Но воспользоваться им подопечные Семина не сумели, ибо, похоже, слишком долго праздновали. А пока они это делали, команда Поддубского восстановила статус-кво.
Наваловский прострелил с левого край, а Виталий Денисов головой отбил мяч недалеко и прямо на ногу Федотову, около которого почему-то никого не было (Денисов, который Игорь, - ау!). Первый выстрел Виталия принял на себя Кверквелия, однако защита "Локомотива" позволила хавбеку СКА подхватить мяч еще раз, и теперь уже никто не мог помешать ему переиграть Коченкова.
Наша песня хороша…
И все началось по новой: "красно-зеленые" висят на хозяйских воротах, "армейцы" же на чужую половину поля практически не переходят. Оборонялись дальневосточники и числом, и умением, так что до перерыва реальных шансов забить еще раз у "Локо" не было.
Осада Хабаровска
Во втором тайме не изменилось абсолютно ничего. Вот в буквальном смысле. Только в самом начале второй половины подшефные Алексея Поддубского пробовали контратаковать, но вскоре забросили это дело и снова занялись исключительно разрушением.
"Железнодорожники", тем временем, долбились головой о красно-синюю стену, пытаясь пробить в ней брешь. Брешь пробиваться не желала, а нестандартных решений гостям откровенно не хватало. При этом хозяева не давали сопернику шанса исполнить опасный стандарт, дальнюю же артиллерию команда Семина почему-то совершенно не задействовала.
Основным действующим лицом в составе "Локо" после "антракта" долгое время был Игнатьев. Однажды Владислав неплохо ударил мимо ближнего угла, в другом эпизоде подозрительно падал в штрафной СКА (повтора мы так и не дождались, потому ничего утверждать не стану). Ну а главный момент с его участием случился на 66-й минуте. Алексей Миранчук открылся в зоне левого инсайда, успел оценить ситуацию и набросил мяч точно на ногу партнеру. Игнатьев с ходу пробил низом из района одиннадцатиметровой отметки и, наверное, уже видел мяч воротах, но великолепный сэйв удался Довбне, который успел сложиться и выручить свою команду.
Палыч, стремясь вырвать победу, бросил в бой восстановившегося от травмы Эдера. Сразу после выхода у него был шанс, когда Наваловский неудачно принял мяч на грудь во вратарской СКА, но Георгий успел сам исправить свою ошибку, а затем герой ЕВРО-2016 растворился на поле стадиона имени Ленина.
Невероятная развязка
В общем, несмотря на гигантский перевес "Локомотива", возможности, чтобы отличиться у москвичей практически отсутствовали. Роман Галимов добавил ко второму тайму три минуты, и когда они истекали, казалось, что гости уже смирились с ничьей.
А когда кажется, как известно, креститься надо. Самое интересное команды припасли на последние секунды встречи. Уже на девяносто втором обороте секундной стрелки Миранчук (не уточняю, какой, ибо Антона к тому времени на поле не было) все-таки нашел щель в оборонительных построениях противника и направил мяч именно туда, выводя Фарфана на свидание с Довбней. Дедечко проиграл позицию и, пытаясь спасти ситуацию, ударил перуанца по ноге – чистейший пенальти, который судья и назначил после короткой паузы.
Поскольку Фернандеш промахнулся с "точки" в матче против ЦСКА, на сей раз к ней подошел сам "пострадавший". И также пробил неудачно, позволив голкиперу достать мяч в левом углу! На отскок устремился Миранчук, в борьбе с оппонентами кое-как ударил по еще пустовавшим воротам (Довбня не успел подняться с газона) – перекладина! Хабаровск спасся? Нет! Мяч отскакивает к Фарфану, тот принимает его на грудь и вгоняет в сетку.
Фан-тас-ти-ка! И фантастический форвард сборной Перу. И ведь это все – после гигантских перелетов от Океании и до Дальнего Востока транзитом через Южную Америку и Москву! Просто невероятно…
Интересно, что хозяева нашли в себе силы сходить вперед и даже заработали угловой, но ничего путного из него не выжали.
Путь к золоту?
Вот так и становятся чемпионами. Вырывая победы на последних секундах, набирая три очка там, где все идет лишь к одному. Этот "Локомотив" не сильнейший в лиге по составу, однако жажда успеха у него примерно такая, как была у "Спартака" в минувшем сезоне. Разумеется, короновать "красно-зеленых" пока что никто не собирается, но они идут верной дорогой к титулу.
А СКА направляется в противоположном направлении. Один балл в шести последних турах, четыре поражения кряду: с такими показателями выжить дальневосточному клубу будет очень трудно…
Сергей Янков, Rusfootball.info
Природа болеет за "Локо"?
"Железнодорожники" приложили немало усилий, дабы перенести поединок со СКА из Хабаровска куда-нибудь в более теплые и близкие края, но им это не удалось.
Однако погода сама упростила ситуацию для подопечных Юрия Семина. Если московским "армейцам" довелось сражаться со своими дальневосточными "одноклубниками" при -16 и более низкой температуре, то к началу отчетной встречи столбик термометра находился на отметке в девять градусов ниже нуля. Затем он, конечно, начал опускаться, ибо в Хабаровском крае наступал поздний вечер, но все ровно "Локомотиву" в этом смысле повезло больше, чем ЦСКА.
На разных полюсах
Сей матч представлял собой классическую схватку единоличного лидера и главного аутсайдера. Тем не менее, ожидать беспроблемной победы гостей уж точно не приходилось. Причиной тому, разумеется, долгий перелет и резкая смена часовых поясов. И это при том, что за трое с половиной суток до того "красно-зеленые" провели изнурительный поединок против "Копенгагена". Так что на Дальнем Востоке им попросту могло не хватить сил.
Впрочем, как выяснилось, с чем с чем, а с этим проблем у "Локомотива" не было...
А вы сомневались в нем…
Как и обещал Алексей Поддубский, его команда с первых секунд встречи сконцентрировалась на обороне, стараясь закрыть абсолютно все подступы к собственным воротам. Удавалось сие "армейцам" неплохо, и вплоть до 16-й минуты у "Локо" не было в атаке ничего интересного.
И вот очередной футбольный парадокс: как только СКА чуть-чуть выровнял игру и даже по воротам пробил (Димидко после подачи углового выиграл борьбу на втором этаже, но послал мяч над перекладиной), его тут же подстерегла беда.
Началось все с падения Антона Миранчука в штрафной площадке хозяев. Пока некоторые игроки смотрели на арбитра, к мячу подоспел Коломейцев и мощно пальнул метров с 17-ти. Довбня, которому толпа игроков перекрывала обзор, с ударом справился, отбил мяч в сторону, но все-таки слишком близко от себя. Тут как тут был Фарфан, чье добивание на себя приняла ближняя стойка, однако удача, на секунду улыбнувшись хабаровчанам, тут же повернулась к ним известны местом: мяч отскочил в Черевко и, повстречавшись с ним, улетел в сетку.
Разумеется, в протоколе случившееся обозначено, как автогол, однако главная заслуга во взятии ворот, конечно же, принадлежит Фарфану. Перуанец продолжает феерить, и сейчас воспоминания о том, как "Локо" критиковали за трансфер возрастного южноамериканца, вызывают исключительно улыбку.
Простреливает Наваловский – в опорной зоне проваловский
Забитый мяч в такой ситуации – потрясающий козырь. Но воспользоваться им подопечные Семина не сумели, ибо, похоже, слишком долго праздновали. А пока они это делали, команда Поддубского восстановила статус-кво.
Наваловский прострелил с левого край, а Виталий Денисов головой отбил мяч недалеко и прямо на ногу Федотову, около которого почему-то никого не было (Денисов, который Игорь, - ау!). Первый выстрел Виталия принял на себя Кверквелия, однако защита "Локомотива" позволила хавбеку СКА подхватить мяч еще раз, и теперь уже никто не мог помешать ему переиграть Коченкова.
Наша песня хороша…
И все началось по новой: "красно-зеленые" висят на хозяйских воротах, "армейцы" же на чужую половину поля практически не переходят. Оборонялись дальневосточники и числом, и умением, так что до перерыва реальных шансов забить еще раз у "Локо" не было.
Осада Хабаровска
Во втором тайме не изменилось абсолютно ничего. Вот в буквальном смысле. Только в самом начале второй половины подшефные Алексея Поддубского пробовали контратаковать, но вскоре забросили это дело и снова занялись исключительно разрушением.
"Железнодорожники", тем временем, долбились головой о красно-синюю стену, пытаясь пробить в ней брешь. Брешь пробиваться не желала, а нестандартных решений гостям откровенно не хватало. При этом хозяева не давали сопернику шанса исполнить опасный стандарт, дальнюю же артиллерию команда Семина почему-то совершенно не задействовала.
Основным действующим лицом в составе "Локо" после "антракта" долгое время был Игнатьев. Однажды Владислав неплохо ударил мимо ближнего угла, в другом эпизоде подозрительно падал в штрафной СКА (повтора мы так и не дождались, потому ничего утверждать не стану). Ну а главный момент с его участием случился на 66-й минуте. Алексей Миранчук открылся в зоне левого инсайда, успел оценить ситуацию и набросил мяч точно на ногу партнеру. Игнатьев с ходу пробил низом из района одиннадцатиметровой отметки и, наверное, уже видел мяч воротах, но великолепный сэйв удался Довбне, который успел сложиться и выручить свою команду.
Палыч, стремясь вырвать победу, бросил в бой восстановившегося от травмы Эдера. Сразу после выхода у него был шанс, когда Наваловский неудачно принял мяч на грудь во вратарской СКА, но Георгий успел сам исправить свою ошибку, а затем герой ЕВРО-2016 растворился на поле стадиона имени Ленина.
Невероятная развязка
В общем, несмотря на гигантский перевес "Локомотива", возможности, чтобы отличиться у москвичей практически отсутствовали. Роман Галимов добавил ко второму тайму три минуты, и когда они истекали, казалось, что гости уже смирились с ничьей.
А когда кажется, как известно, креститься надо. Самое интересное команды припасли на последние секунды встречи. Уже на девяносто втором обороте секундной стрелки Миранчук (не уточняю, какой, ибо Антона к тому времени на поле не было) все-таки нашел щель в оборонительных построениях противника и направил мяч именно туда, выводя Фарфана на свидание с Довбней. Дедечко проиграл позицию и, пытаясь спасти ситуацию, ударил перуанца по ноге – чистейший пенальти, который судья и назначил после короткой паузы.
Поскольку Фернандеш промахнулся с "точки" в матче против ЦСКА, на сей раз к ней подошел сам "пострадавший". И также пробил неудачно, позволив голкиперу достать мяч в левом углу! На отскок устремился Миранчук, в борьбе с оппонентами кое-как ударил по еще пустовавшим воротам (Довбня не успел подняться с газона) – перекладина! Хабаровск спасся? Нет! Мяч отскакивает к Фарфану, тот принимает его на грудь и вгоняет в сетку.
Фан-тас-ти-ка! И фантастический форвард сборной Перу. И ведь это все – после гигантских перелетов от Океании и до Дальнего Востока транзитом через Южную Америку и Москву! Просто невероятно…
Интересно, что хозяева нашли в себе силы сходить вперед и даже заработали угловой, но ничего путного из него не выжали.
Путь к золоту?
Вот так и становятся чемпионами. Вырывая победы на последних секундах, набирая три очка там, где все идет лишь к одному. Этот "Локомотив" не сильнейший в лиге по составу, однако жажда успеха у него примерно такая, как была у "Спартака" в минувшем сезоне. Разумеется, короновать "красно-зеленых" пока что никто не собирается, но они идут верной дорогой к титулу.
А СКА направляется в противоположном направлении. Один балл в шести последних турах, четыре поражения кряду: с такими показателями выжить дальневосточному клубу будет очень трудно…
Чемпионат России
18 тур
СКА-Хабаровск 1-2 Локомотив
Голы: Федотов, 17 - Черевко, 15, в свои ворота, Фарфан, 90+3.
СКА-Хабаровск: Довбня, Федотов (Казанков, 58), Гришко, Димидко, Карасёв, Савичев, Дедечко, Никифоров, Черевко (Тишкин, 85), Наваловский, Маркович.
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Михалик, Кверквелия, Игнатьев (Баринов, 83), И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук (Эдер, 68), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Предупреждения: Димидко, 43, Довбня, 90+1, Дедечко, 90+2 - Михалик, 88.
На 90+3-й минуте Фарфан не реализовал пенальти (вратарь).
18 тур
СКА-Хабаровск 1-2 Локомотив
Голы: Федотов, 17 - Черевко, 15, в свои ворота, Фарфан, 90+3.
СКА-Хабаровск: Довбня, Федотов (Казанков, 58), Гришко, Димидко, Карасёв, Савичев, Дедечко, Никифоров, Черевко (Тишкин, 85), Наваловский, Маркович.
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Михалик, Кверквелия, Игнатьев (Баринов, 83), И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук (Эдер, 68), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Предупреждения: Димидко, 43, Довбня, 90+1, Дедечко, 90+2 - Михалик, 88.
На 90+3-й минуте Фарфан не реализовал пенальти (вратарь).
Сергей Янков, Rusfootball.info
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