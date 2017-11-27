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Владислав Игнатьев получил травму на поле в Хабаровске

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев получил травму во время выездного матча премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (2:1). Об этом на пресс-конференции после встречи сообщил наставник столичного клуба Юрий Семин.

"Это как раз та история, о которой мы говорили. В каждой игре в холодную погоду обязательно будет травма. У Игнатьева сегодня травма", - передает слова Семина "Чемпионат".
Теги: Игнатьев Локомотив
Сегодня, 14:43
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№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья Владу, надеюсь ничего серьезного!
Регистрация: 23.03.2016
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