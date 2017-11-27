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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (5)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (5)
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Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
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Владислав Игнатьев получил травму на поле в Хабаровске
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев получил травму во время выездного матча премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (2:1). Об этом на пресс-конференции после встречи сообщил наставник столичного клуба Юрий Семин.
"Это как раз та история, о которой мы говорили. В каждой игре в холодную погоду обязательно будет травма. У Игнатьева сегодня травма", - передает слова Семина "Чемпионат".
"Это как раз та история, о которой мы говорили. В каждой игре в холодную погоду обязательно будет травма. У Игнатьева сегодня травма", - передает слова Семина "Чемпионат".
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