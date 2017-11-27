РФС запретил "Тосно" регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС запретила "Тосно" регистрацию новых игроков, удовлетворив заявление игрока "Тамбова" Младена Кашчелана и ФК "Зенит" о взыскании долгов с "Тосно".РФС постановил клубу из Ленинградской области выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении договора и проценты за задержку выплаты, а также взыскать с клуба долг по трансферному контракту о переходе Евгения Чернова, который отправился в "Тосно" из "Зенита" на правах аренды.В качестве обеспечительной меры "Тосно" запрещено регистрировать новых футболистов до того, как вышеуказанные требования не будут выполнены.