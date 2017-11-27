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РФС запретил "Тосно" регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС запретила "Тосно" регистрацию новых игроков, удовлетворив заявление игрока "Тамбова" Младена Кашчелана и ФК "Зенит" о взыскании долгов с "Тосно".

РФС постановил клубу из Ленинградской области выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении договора и проценты за задержку выплаты, а также взыскать с клуба долг по трансферному контракту о переходе Евгения Чернова, который отправился в "Тосно" из "Зенита" на правах аренды.

В качестве обеспечительной меры "Тосно" запрещено регистрировать новых футболистов до того, как вышеуказанные требования не будут выполнены.

РФС
Теги: Тосно
Сегодня, 14:52
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:19) #
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А зачем им кого то регистрировать...уже и так понятно.....обратно в ФНЛ...ПОЙДУТ ТЕ ЖЕ ..КТО И ВОШЛИ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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