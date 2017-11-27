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Александр Бубнов: как бы то ни было, победа "Локомотива" закономерна

Эксперт Александр Бубнов проанализировал завершившийся матч 18-го тура премьер-лиги "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" (1:2).

"Что касается возможного переноса встречи, то я остаюсь при своем мнении – при температуре ниже "-15" проводить игру нужно в другом месте. Собственно, такие рекомендации и дают в УЕФА. В этот раз, как показалось, погодные условия были несколько лучше, чем неделей ранее с ЦСКА. Тогда у игроков как минимум шел изо рта пар, а значит, им явно было тяжелее. Это было заметно и по тому, на каких скоростях передвигались футболисты СКА и "Локомотива". Так что встречу не нужно было переносить.

Если же говорить об игре, то железнодорожникам нужна была победа, и очень удачно удалось забить быстрый мяч. Правда, хозяева тут же отыгрались, и все оставшееся время "Локомотив" владел мячом, особенно во втором тайме. Гости оказывали серьезное давление, но СКА организованно оборонялся всей командой и до последних минут был близок к очкам. В любом случае много двигаться пришлось обоим соперникам. Это стоит отметить с учетом непростых погодных условий.

СКА почти дотерпел до ничьей, но ошибка в самой концовке стоила положительного результата. По пенальти вопросов никаких нет – "Локомотив" заслужил и его, и победу в целом. Хозяева за весь матч практически не создали опасных моментов, хотя и у гостей их было не то чтобы очень много. Скорее можно говорить о неплохих подходах к воротам соперника, но тот с ними справлялся до последних минут. Как бы то ни было, победа москвичей закономерна.

Для столичного клуба эти три очка очень важны. ЦСКА и "Краснодар" свои матчи выиграли, поэтому "Локо" нужно было сохранить имевшийся отрыв. Кроме того, "Спартаку" и "Зениту" еще предстоит сыграть друг с другом, а значит, у подопечных Семина будет возможность увеличить преимущество над как минимум одним из них.

У хабаровчан же ситуация с каждым туром становится все тяжелее. Команда обидно потеряла очки с ЦСКА, а спустя неделю история повторилась. Такие поражения могут отразиться на психологическом состоянии команды. На данный момент СКА стоит признать явным аутсайдером, хотя плотность в нижней части таблицы позволяет рассчитывать на более благоприятную позицию. Но, судя по всему, в лучшем случае команда будет бороться за попадание в стыковые матчи", - передает слова Бубнов "Sportbox".
Теги: Бубнов Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:04
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(2)
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
да на кой черт!..... бубен на отебись ляпнул....
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На кой чёрт эта команда в Премьере нужна.Со всеми командами тактика одна-автобус у штрафной!
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:10) #
  • -2
  •  (4)

Согласен ...Локо выиграл по делу....за исключением ...пенальти....он был правильный...но футболист СКА...сделал его умышлено....вот так по старому отдают победы....таким футболистам и командам...не место вообще в футболе....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (5)
online

в финале супер кубка России сойдутся Спартак и Локо
Регистрация: 20.04.2016
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