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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Бубнов: как бы то ни было, победа "Локомотива" закономерна
Эксперт Александр Бубнов проанализировал завершившийся матч 18-го тура премьер-лиги "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" (1:2).
"Что касается возможного переноса встречи, то я остаюсь при своем мнении – при температуре ниже "-15" проводить игру нужно в другом месте. Собственно, такие рекомендации и дают в УЕФА. В этот раз, как показалось, погодные условия были несколько лучше, чем неделей ранее с ЦСКА. Тогда у игроков как минимум шел изо рта пар, а значит, им явно было тяжелее. Это было заметно и по тому, на каких скоростях передвигались футболисты СКА и "Локомотива". Так что встречу не нужно было переносить.
Если же говорить об игре, то железнодорожникам нужна была победа, и очень удачно удалось забить быстрый мяч. Правда, хозяева тут же отыгрались, и все оставшееся время "Локомотив" владел мячом, особенно во втором тайме. Гости оказывали серьезное давление, но СКА организованно оборонялся всей командой и до последних минут был близок к очкам. В любом случае много двигаться пришлось обоим соперникам. Это стоит отметить с учетом непростых погодных условий.
СКА почти дотерпел до ничьей, но ошибка в самой концовке стоила положительного результата. По пенальти вопросов никаких нет – "Локомотив" заслужил и его, и победу в целом. Хозяева за весь матч практически не создали опасных моментов, хотя и у гостей их было не то чтобы очень много. Скорее можно говорить о неплохих подходах к воротам соперника, но тот с ними справлялся до последних минут. Как бы то ни было, победа москвичей закономерна.
Для столичного клуба эти три очка очень важны. ЦСКА и "Краснодар" свои матчи выиграли, поэтому "Локо" нужно было сохранить имевшийся отрыв. Кроме того, "Спартаку" и "Зениту" еще предстоит сыграть друг с другом, а значит, у подопечных Семина будет возможность увеличить преимущество над как минимум одним из них.
У хабаровчан же ситуация с каждым туром становится все тяжелее. Команда обидно потеряла очки с ЦСКА, а спустя неделю история повторилась. Такие поражения могут отразиться на психологическом состоянии команды. На данный момент СКА стоит признать явным аутсайдером, хотя плотность в нижней части таблицы позволяет рассчитывать на более благоприятную позицию. Но, судя по всему, в лучшем случае команда будет бороться за попадание в стыковые матчи", - передает слова Бубнов "Sportbox".
"Что касается возможного переноса встречи, то я остаюсь при своем мнении – при температуре ниже "-15" проводить игру нужно в другом месте. Собственно, такие рекомендации и дают в УЕФА. В этот раз, как показалось, погодные условия были несколько лучше, чем неделей ранее с ЦСКА. Тогда у игроков как минимум шел изо рта пар, а значит, им явно было тяжелее. Это было заметно и по тому, на каких скоростях передвигались футболисты СКА и "Локомотива". Так что встречу не нужно было переносить.
Если же говорить об игре, то железнодорожникам нужна была победа, и очень удачно удалось забить быстрый мяч. Правда, хозяева тут же отыгрались, и все оставшееся время "Локомотив" владел мячом, особенно во втором тайме. Гости оказывали серьезное давление, но СКА организованно оборонялся всей командой и до последних минут был близок к очкам. В любом случае много двигаться пришлось обоим соперникам. Это стоит отметить с учетом непростых погодных условий.
СКА почти дотерпел до ничьей, но ошибка в самой концовке стоила положительного результата. По пенальти вопросов никаких нет – "Локомотив" заслужил и его, и победу в целом. Хозяева за весь матч практически не создали опасных моментов, хотя и у гостей их было не то чтобы очень много. Скорее можно говорить о неплохих подходах к воротам соперника, но тот с ними справлялся до последних минут. Как бы то ни было, победа москвичей закономерна.
Для столичного клуба эти три очка очень важны. ЦСКА и "Краснодар" свои матчи выиграли, поэтому "Локо" нужно было сохранить имевшийся отрыв. Кроме того, "Спартаку" и "Зениту" еще предстоит сыграть друг с другом, а значит, у подопечных Семина будет возможность увеличить преимущество над как минимум одним из них.
У хабаровчан же ситуация с каждым туром становится все тяжелее. Команда обидно потеряла очки с ЦСКА, а спустя неделю история повторилась. Такие поражения могут отразиться на психологическом состоянии команды. На данный момент СКА стоит признать явным аутсайдером, хотя плотность в нижней части таблицы позволяет рассчитывать на более благоприятную позицию. Но, судя по всему, в лучшем случае команда будет бороться за попадание в стыковые матчи", - передает слова Бубнов "Sportbox".
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