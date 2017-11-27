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Юрий Семин: нигде в мире не играют по такому холоду, необходимо беречь футболистов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопросы о матче с хабаровским СКА (2:1).

- Очень напряженный матч. Мы много атаковали, много комбинировали. СКА хорошо оборонялся. Они защищались большой группой футболистов, что доставляло нам много проблем. С помощью замен хотели усилить игру в атаке. Все закончилось хорошо. Мы наиграли на победу.

- СКА заслуженно идет на последнем месте?

- Самые сложные матчи всегда получаются с командами, которые находятся внизу. Футболисты всеми силами стараются исправить положение. Но я бы хотел отметить наших игроков. Они провели блестящий матч в сложных погодных условиях.

- Разговоры вокруг погоды мотивировали?

- Мотивация была хорошая. В чемпионате есть четыре команды, которым сложно играть в ноябре-декабре. При составлении календаря нужно это учитывать – играть больше матчей, когда тепло. Нигде в мире не играют по такому холоду. Необходимо беречь футболистов, а сейчас этого не происходит. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами. У нас сегодня повреждение получил Игнатьев.

ФК "Локомотив"
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 15:09
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11
(1)
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zamba
но судья был подкован

Конечно, когда вместо штрафных для Локо, отдавал мяч хабаровцам.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№10 Написал: Поло (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (0)

ljubljana,
так о них и речь! Футбол-то для них должен был состоятся в это день. И, при том не для самых отчаянных, а для всех! Ну или хотя бы для как можно большего количества народа.
Регистрация: 23.03.2017
№9 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Заслуживает ли Ска последнего места, а вы матч то смотрели ?
Абсолютно ненужная для Рфпл команда, как вползли на костях в ПЛ, так и выползут.

но судья был подкован
Регистрация: 20.07.2009
№8 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Осень-весна для всех болельщиков должна быть одинаковой.
Регистрация: 9.08.2015
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:34) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Заслуживает ли Ска последнего места, а вы матч то смотрели ?
Абсолютно ненужная для Рфпл команда, как вползли на костях в ПЛ, так и выползут.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 15:32) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Поло
Игорь Казьмин,
Прежде чем начать думать о стране, неплохо бы задуматься о людях, живущих в ней wink

ну вот давай задумаемся. или жители Хабаровска не люди?
Регистрация: 1.02.2016
№5 Написал: Поло (Сегодня, 15:26) #
  • -1
  •  (3)

Игорь Казьмин,
Прежде чем начать думать о стране, неплохо бы задуматься о людях, живущих в ней wink
Регистрация: 23.03.2017
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:16) #
  • -2
  •  (6)

Не согласен...Юрий Вы Географию Страны знаете? это не Испания...и даже не Украина....а где В мире...есть такая огромная Страна...сначала думайте о Стране ...а потом говорите.... Вы когда Памир выводили за взятки ...наверное не думали ....что там очень жарко....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 15:15) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: dekkaktus
Ни где в мире так не переплачивают бездарям футболистам, как в России, так что все норм, пускай играют

У них еще и страховки на случай травм)
Регистрация: 1.02.2016
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:13) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Ни где в мире так не переплачивают бездарям футболистам, как в России, так что все норм, пускай играют
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 15:11) #
  • +3
  •  (5)

говорят в Екб вчера была похожая погода и ни слова
Регистрация: 1.02.2016
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