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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Юрий Семин: нигде в мире не играют по такому холоду, необходимо беречь футболистов
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопросы о матче с хабаровским СКА (2:1).
- Очень напряженный матч. Мы много атаковали, много комбинировали. СКА хорошо оборонялся. Они защищались большой группой футболистов, что доставляло нам много проблем. С помощью замен хотели усилить игру в атаке. Все закончилось хорошо. Мы наиграли на победу.
- СКА заслуженно идет на последнем месте?
- Самые сложные матчи всегда получаются с командами, которые находятся внизу. Футболисты всеми силами стараются исправить положение. Но я бы хотел отметить наших игроков. Они провели блестящий матч в сложных погодных условиях.
- Разговоры вокруг погоды мотивировали?
- Мотивация была хорошая. В чемпионате есть четыре команды, которым сложно играть в ноябре-декабре. При составлении календаря нужно это учитывать – играть больше матчей, когда тепло. Нигде в мире не играют по такому холоду. Необходимо беречь футболистов, а сейчас этого не происходит. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами. У нас сегодня повреждение получил Игнатьев.
ФК "Локомотив"
- Очень напряженный матч. Мы много атаковали, много комбинировали. СКА хорошо оборонялся. Они защищались большой группой футболистов, что доставляло нам много проблем. С помощью замен хотели усилить игру в атаке. Все закончилось хорошо. Мы наиграли на победу.
- СКА заслуженно идет на последнем месте?
- Самые сложные матчи всегда получаются с командами, которые находятся внизу. Футболисты всеми силами стараются исправить положение. Но я бы хотел отметить наших игроков. Они провели блестящий матч в сложных погодных условиях.
- Разговоры вокруг погоды мотивировали?
- Мотивация была хорошая. В чемпионате есть четыре команды, которым сложно играть в ноябре-декабре. При составлении календаря нужно это учитывать – играть больше матчей, когда тепло. Нигде в мире не играют по такому холоду. Необходимо беречь футболистов, а сейчас этого не происходит. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами. У нас сегодня повреждение получил Игнатьев.
ФК "Локомотив"
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