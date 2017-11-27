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Александр Кокорин: в России люди злые - любят посчитать чужие деньги

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин ответил на вопрос о том, знают ли футболисты о зарплатах партнеров.

- Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит. Если кто-то спрашивает и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно.

- В Америке у хоккеистов зарплаты открыты. В России так получится?

- В России люди злые - любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжёлый труд, - передает слова Кокорина "Чемпионат".
Теги: Кокорин
Сегодня, 15:26
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17
(5)
№17 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
как говорил один человек:
У нас любят богатых, про которых считают, что они либо воры, либо им повезло. То есть у нас люди любят больше богатых воров, чем людей, которые сами взяли и сделали. Знаете почему? Если человек видит, что другой не вор и богатый, он считывает подсознательно: тот умный, а я — нет. Человеческий мозг не способен признаться, что он глупее другого человека. Только сильный человек может сказать, что он слабее кого-то.
Регистрация: 10.09.2012
№16 Написал: перевод (Сегодня, 16:16) #
  • -3
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online

Это не просто тяжёлый труд, это тяжелейший труд.Если иначе было бы, то весь мир только футбол играл бы, столько здесь денег, но не всем это дано.Тот же Кокорин не ворует, не грабит.. он своим трудом, своим талантом достиг уровня клуба ПЛ России, играет в футбол так , как может , а, как платится это его игра зависит от тех кто платит.а, тот кто платит значит ещё больше имеет от труда футболиста.А, из болельщиков, кто умеет зарабатывать или хотите по другому скажу добывать деньги, не будет говорит такую х.уиню, как здесь многие говорят.Правыльно здесь говорят , это не злость, это зависть.. он копает там картошку и копейки получает, а, этот пинает мяч и миллионы, ну так играй футбол чего столько п.издеть.изначально все все известно в футболе такие деньги, на заводе такие, чего вы не выбрали футбол.Вон за Неймара заплатили 223 мил.Евро.
Регистрация: 21.10.2016
№15 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Футбол это великий труд,ещё бы отдачу прибавить!Вот шахтёры за смену "дурака поваляют",получат чаевые,сходят разок в кино и привет,тютю...А у тебя ещё хватает и на шампусик по 500 евриков заглушить.Играл бы так,как получаешь и никаких вопросов.
Регистрация: 2.04.2012
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
это не злость! завить ....грех по любым канонам!

Цитата: Sewer 79
№13 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55) #0 (0)


online

какие все-таки у нас "одаренные" на голову футболисты, съездил бы, как студенты в мое время на уборку картошки, поработал бы грузчиком и сразу бы все вопросы отпали на счет тяжелого труда или загрузил бы фуру 50кг мешками с удобрениями. Тысячи людей у нас в стране еже

братуха о чем ты? для них картоха на деревьях растет ...примет поливать не надо!
Регистрация: 26.04.2017
№13 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55) #
  • +1
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какие все-таки у нас "одаренные" на голову футболисты, съездил бы, как студенты в мое время на уборку картошки, поработал бы грузчиком и сразу бы все вопросы отпали на счет тяжелого труда или загрузил бы фуру 50кг мешками с удобрениями. Тысячи людей у нас в стране ежедневно занимаются тяжелым физическим трудом и получают копейки, а они опять рот открывают на счет зависти.
Играй в футбол лучше и не опозорь страну на чемпионате мира.
Цитата: tiki
вот и посмотрим - умеет ли человек еще что нибудь, кроме как языком трещать и кое как бить по мячу

если прикроют кормушку Кокорин поедет тогда на заработки к добрым людям в Англию или Испанию, правда платить там будут на порядок меньше, тоже касается и остальных звезд.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (1)

Так езжай в Европу. Там тебе дадут твою реальную стоимость и ты поймёшь, что народ в России не ошибается...
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:42) #
  • -1
  •  (5)

" Только от жизни собачей, собака бывает кусачей "


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:38) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Челове достоин уважения когда зарабатывает своим трудом или талантом достойные деньги,а когда получает и ещё выпенривается-нет
Регистрация: 9.08.2015
№9 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:37) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
опять из текста кусок вырвали.
читал вью целиком, смысл совершенно другой.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№8 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 15:36) #
  • +5
  •  (9)
online

Ну ты и недоумок,голова совсем не думает,что язык говорит?! smile
Регистрация: 28.11.2008
№7 Написал: Gurishankar (Сегодня, 15:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
вот работяга, ещё ничего толком для России и нации не сделал, а уже хаит свой народ.... Я был выше о нем мнения... Он сам осознает, что тех денег он и близко не достоин.... Хотя мне лично плевать сколько он получает, мне главное чтоб в очередной раз на ЧМ не опозорили нашу страну, но он не об этом думает.... Так что с такой моралью как у Кокорина, успеха на международной арене нам не ждать....
Регистрация: 29.11.2015
№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:33) #
  • +8
  •  (10)

Мальчик твой труд тяжёлый...правильно...но подумай о труде например Шахтёров....ты просто попал в нужное время ....тебе просто повезло... футболисты в СССР ИГРАЛИ ГОРАЗДО СИЛЬНЕЙ И ТЕБЯ И ВСЕХ вас..ТАК ЧТО ЛУЧШЕ ПОМОЛЧИ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кока, это любят в любой стране. Просто не подставляйся, будь умнее.


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№4 Написал: checkmate (Сегодня, 15:32) #
  • +7
  •  (9)

Очень неприятный человек, и дело не в том что он хорошо зарабатывает
Регистрация: 21.02.2016
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:31) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
В России, да и везде в мире, обычные люди не любят дармоедов.
Особенно, которые сидят на их шее.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:30) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
опять та же песня
благодаря этим злым людям вы и зп получаете и для злых людей, собственно, играете
вот условно проведут флешмоб - отказаться от платных трансляций и не ходить на стадик всех команд.клубы будут вообще в диком дефиците
и клубы либо закроются, либо будете получать свои 30 т.р. в месяц
вот и посмотрим - умеет ли человек еще что нибудь, кроме как языком трещать и кое как бить по мячу


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 15:29) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
В России люди любят считать деньги "гандонов",ну а ежели человек заслуживает,ему всегда скажут: - на здоровье !
Регистрация: 14.02.2007
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