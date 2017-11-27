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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
Александр Кокорин: в России люди злые - любят посчитать чужие деньги
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин ответил на вопрос о том, знают ли футболисты о зарплатах партнеров.
- Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит. Если кто-то спрашивает и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно.
- В Америке у хоккеистов зарплаты открыты. В России так получится?
- В России люди злые - любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжёлый труд, - передает слова Кокорина "Чемпионат".
- Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит. Если кто-то спрашивает и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно.
- В Америке у хоккеистов зарплаты открыты. В России так получится?
- В России люди злые - любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжёлый труд, - передает слова Кокорина "Чемпионат".
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