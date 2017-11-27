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Александр Кокорин: штрафы в "Зените" есть, суммы большие

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что в петербургской команде имеется система штрафов.

"Штрафы есть, их много. Меня штрафовали за опоздание на теорию: всего пара минут - уже штраф. Суммы большие, и они установлены как раз для того, чтобы игроки не смогли расплатиться за несколько пропущенных занятий.

Почему не играем в фиолетовой форме? Нас этот вопрос самих интересует. Она нам больше всего из трёх комплектов понравилась. Понятно, что клуб старается поддерживать традиционные цвета, но другие команды играют в третьем комплекте, и ничего страшного", - цитирует Кокорина "Чемпионат".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 15:45
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
я понимаю прав у вас нет! но такие выбросы ВСЮ картинку вью не освещают! какая фиолетовая?
Регистрация: 26.04.2017
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