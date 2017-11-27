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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
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Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
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В "СКА-Хабаровск" болельщиков "Локомотива" назвали самыми неадекватными
Пресс-служба "СКА-Хабаровск" отреагировала на поведение болельщиков "Локомотива" в социальной сети "ВКонтакте" во время проведения онлайн-репортажа матча 18-го тура чемпионата России между командами.
"Никогда бы не подумали, что самые неадекватные и невоспитанные болельщики — у московского "Локомотива". Комментарии закрыты на модерацию. Все, кто особо отличился в сквернословии, будут наказаны", — написано от пресс-службы хабаровского клуба.
"Никогда бы не подумали, что самые неадекватные и невоспитанные болельщики — у московского "Локомотива". Комментарии закрыты на модерацию. Все, кто особо отличился в сквернословии, будут наказаны", — написано от пресс-службы хабаровского клуба.
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