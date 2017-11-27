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В "СКА-Хабаровск" болельщиков "Локомотива" назвали самыми неадекватными

Пресс-служба "СКА-Хабаровск" отреагировала на поведение болельщиков "Локомотива" в социальной сети "ВКонтакте" во время проведения онлайн-репортажа матча 18-го тура чемпионата России между командами.

"Никогда бы не подумали, что самые неадекватные и невоспитанные болельщики — у московского "Локомотива". Комментарии закрыты на модерацию. Все, кто особо отличился в сквернословии, будут наказаны", — написано от пресс-службы хабаровского клуба.
Теги: СКА-Хабаровск Локомотив
Сегодня, 16:12
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(1)
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
бла бла. Факты в студию


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 16:18) #
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online

Интересно, с чем связано?
Регистрация: 29.10.2017
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
"Никогда бы не подумали, что самые неадекватные и невоспитанные болельщики — у московского "Локомотива".

Тоже бы не подумал. А что собственно натворили?

желтый снег после себя оставили
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
"Никогда бы не подумали, что самые неадекватные и невоспитанные болельщики — у московского "Локомотива".

Тоже бы не подумал. А что собственно натворили?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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