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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Анатолий Бышовец: "Спартак" способен победить "Зенит"
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что "Спартак" обладает определенным преимуществом перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" и способен выиграть с минимальной разницей в счете.
"Можно говорить о том, что преимущество при сравнительных характеристиках будет не очень большим. Потому что разницы в уровне игроков практически нет. Думаю, что преимущество "Спартака" составляет примерно 55% к 45%, хотя все это относительно. Команде важно выдержать план на игру, используя слабости соперника. Не думаю, что "Спартаку" удастся камбэк, со счетом, к примеру, 3:0. Но полагаю, что разница в счете будет небольшой - в пользу "Спартака". Если говорить о предыдущем матче "Зенита" в Москве, с ЦСКА, то игра команды по содержанию была сориентирована не столько на победу, сколько на ничью. Мы видим, что "Зенит" испытывает проблемы - не пропуская мячи на выезде, они практически и не забивают в матчах с командами, равными по силе. Поэтому я думаю, что некое преимущество есть у спартаковцев. Соперничают два итальянских тренера с различной философией. Мы видим, что Манчини расчетлив - это заметно и по стратегии, и по ротации состава. Но есть разница в адаптации к чемпионату России. У Манчини еще не было достаточно времени, чтобы совместить возможности игроков с требованиями тренера в плане организации игры. Матчи оставляют впечатление о неполной пока совместимости игроков, которые раскрывали бы возможности команды. Думаю, что "Зенит" сыграет в свой, с акцентом на надежность, футбол", - цитирует Бышовца "Р-Спорт".
"Можно говорить о том, что преимущество при сравнительных характеристиках будет не очень большим. Потому что разницы в уровне игроков практически нет. Думаю, что преимущество "Спартака" составляет примерно 55% к 45%, хотя все это относительно. Команде важно выдержать план на игру, используя слабости соперника. Не думаю, что "Спартаку" удастся камбэк, со счетом, к примеру, 3:0. Но полагаю, что разница в счете будет небольшой - в пользу "Спартака". Если говорить о предыдущем матче "Зенита" в Москве, с ЦСКА, то игра команды по содержанию была сориентирована не столько на победу, сколько на ничью. Мы видим, что "Зенит" испытывает проблемы - не пропуская мячи на выезде, они практически и не забивают в матчах с командами, равными по силе. Поэтому я думаю, что некое преимущество есть у спартаковцев. Соперничают два итальянских тренера с различной философией. Мы видим, что Манчини расчетлив - это заметно и по стратегии, и по ротации состава. Но есть разница в адаптации к чемпионату России. У Манчини еще не было достаточно времени, чтобы совместить возможности игроков с требованиями тренера в плане организации игры. Матчи оставляют впечатление о неполной пока совместимости игроков, которые раскрывали бы возможности команды. Думаю, что "Зенит" сыграет в свой, с акцентом на надежность, футбол", - цитирует Бышовца "Р-Спорт".
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