Посетители Rusfootbal.info отдают предпочтение "Спартаку" в матче с "Зенитом"

Сегодня в 19:30 по московскому времени состоится центральный матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".По результатам опроса на, болельщики отдают свое предпочтение "Спартаку". В победе красно-белых уверены 796 пользователей (46.06%). В "Зенит" верит меньше - 667 пользователей (38.6%). 265 человек (15.34%) считают, что победителя выявлено сегодня не будет.