Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
09:56
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
08:50
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
Посетители Rusfootbal.info отдают предпочтение "Спартаку" в матче с "Зенитом"
Сегодня в 19:30 по московскому времени состоится центральный матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".
По результатам опроса на Rusfootball.info, болельщики отдают свое предпочтение "Спартаку". В победе красно-белых уверены 796 пользователей (46.06%). В "Зенит" верит меньше - 667 пользователей (38.6%). 265 человек (15.34%) считают, что победителя выявлено сегодня не будет.
По результатам опроса на Rusfootball.info, болельщики отдают свое предпочтение "Спартаку". В победе красно-белых уверены 796 пользователей (46.06%). В "Зенит" верит меньше - 667 пользователей (38.6%). 265 человек (15.34%) считают, что победителя выявлено сегодня не будет.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.