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Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
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Посетители Rusfootbal.info отдают предпочтение "Спартаку" в матче с "Зенитом"

Сегодня в 19:30 по московскому времени состоится центральный матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".

По результатам опроса на Rusfootball.info, болельщики отдают свое предпочтение "Спартаку". В победе красно-белых уверены 796 пользователей (46.06%). В "Зенит" верит меньше - 667 пользователей (38.6%). 265 человек (15.34%) считают, что победителя выявлено сегодня не будет.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 17:21
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6
(3)
№6 Написал: alx64 (Сегодня, 17:46) #
  • -3
  •  (3)
online

Спартак порвет зенитушку обосратушкук!!!!!!!!!!!так что Спартак вперед!!!!!!!!!хотя и не мой клуб но для таблицы лючше чтоб выйграл Спартак!!!!!!!!!!!!интиресней борьба будет за чемпионство!!!!!!!!!!!!! : :
Регистрация: 2.09.2016
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:33) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Матч покажет


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну в принципе всё правильно,Спартак играет дома,больше шансов победить.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 17:29) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
причем тут клубные пристрастия если Спартак играет дома )
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
так логично
клубные пристрастия то никто не отменял
если взять что за один клуб тут болеет 100 человек, за другой 50, то не сложно угадать в чью пользу будет голосование
потому это исключительно субъективно
вот если б тут было пользователей как на чемпе - можно было б как-то оценивать это.хотя и так было бы субъективно)
ну ничего)))скоро увидим кто кого или ничью smiling_imp


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Trucha (Сегодня, 17:23) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Меняйте свои голоса глупцы bowtie
Регистрация: 4.08.2016
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