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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров ЦСКА по количеству очков в гостях
В 15 гостевых матчах, которые сыграл ЦСКА в чемпионате России под руководством Виктора Гончаренко в 2017 году, "армейцы" набрали 34 очка (10 побед, 4 ничьи и 1 поражение) — это повторение клубного рекорда.
В 1996 году у красно-синих так же было 34 гостевых очка, но в 17 матчах.
Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров ЦСКА по количеству очков, набранных в первых 15 гостевых матчах. Он опередил сразу троих своих предшественников: Олега Долматова, Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, у которых было по 33 очка (10 побед, 3 ничьи и 2 поражения).
ПФК ЦСКА
В 1996 году у красно-синих так же было 34 гостевых очка, но в 17 матчах.
Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров ЦСКА по количеству очков, набранных в первых 15 гостевых матчах. Он опередил сразу троих своих предшественников: Олега Долматова, Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, у которых было по 33 очка (10 побед, 3 ничьи и 2 поражения).
ПФК ЦСКА
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