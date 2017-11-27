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Виктор Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров ЦСКА по количеству очков в гостях

В 15 гостевых матчах, которые сыграл ЦСКА в чемпионате России под руководством Виктора Гончаренко в 2017 году, "армейцы" набрали 34 очка (10 побед, 4 ничьи и 1 поражение) — это повторение клубного рекорда.

В 1996 году у красно-синих так же было 34 гостевых очка, но в 17 матчах.

Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров ЦСКА по количеству очков, набранных в первых 15 гостевых матчах. Он опередил сразу троих своих предшественников: Олега Долматова, Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, у которых было по 33 очка (10 побед, 3 ничьи и 2 поражения).

ПФК ЦСКА
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 17:29
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(0)
№3 Написал: andrej95602 (Сегодня, 17:50) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: DimonYA
с Гнидером все возможно ))

очередной ущербный свин.
Регистрация: 14.04.2015
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:41) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: DimonYA
с Гнидером все возможно ))

для счастья таких дураков чего не сделаешь) пиши.шути, если считаешь это смешным (если не шутишь - это уже в больничку)
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 17:35) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
с Гнидером все возможно ))
Регистрация: 26.07.2014
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