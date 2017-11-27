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Александр Кержаков побывал на Красной площади в шарфе "Зенита" (фото)

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков побывал на Красной площади, где в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" сфотографировался в шарфе сине-бело-голубых.

"В 35 могу позволить маленькую шалость. Вперёд, "Зенит", — написал Кержаков.

В 35 могу себе позволить маленькую шалость ! Вперёд Зенит!!!

A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on

Теги: Кержаков Зенит Спартак
Сегодня, 18:10
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11
(0)
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
нужно рядом розового вини-пуха курильщика постить
Регистрация: 20.07.2009
№10 Написал: RRRHHH (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пришёл и распугал всех воробьев) они его в лицо знают и помнят)


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Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:44) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
а в чем шалость?в Москве одеть шарф Зенита? да всем параллельно же
не удивился, если б еще и автограф попросили бы (если б к нему кого либо подпустили)

Я думаю те же спартаковские фаны нормально бы отнеслись.Кержа есть за что уважать,хоть и зенитовец


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№8 Написал: manatee Москва (Сегодня, 18:41) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
За такое можно и схлопотать.
Регистрация: 16.08.2010
№7 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Нууу...На Красной Площади нет толп фанатов Спартака, там туристы, интеллигенция...
В Тушино бы он так пошалил smirk


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:27) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Все правильно, если играл за одну команду, то и болеть нужно за нее же.
А не как Панов, при каждом удобном случае уколоть свою бывшую команду и получить только дисы от болел других команд.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: XERX - (Сегодня, 18:23) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
и ведь,даже пендолей не получил!!!видно только бомже-мрази на такое способны!!!
Регистрация: 23.05.2009
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:17) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonYA
и после фотки тут же спрятал )))

Так только панов в Питере делал, видел лично


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 18:13) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
и после фотки тут же спрятал )))
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
а в чем шалость?в Москве одеть шарф Зенита? да всем параллельно же
не удивился, если б еще и автограф попросили бы (если б к нему кого либо подпустили)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:11) #
  • -3
  •  (7)
online

Его Валуев сфоткал что ли))


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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