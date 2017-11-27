Александр Кержаков побывал на Красной площади в шарфе "Зенита" (фото)

В 35 могу себе позволить маленькую шалость ! Вперёд Зенит!!! A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Nov 27, 2017 at 4:22am PST

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков побывал на Красной площади, где в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" сфотографировался в шарфе сине-бело-голубых."В 35 могу позволить маленькую шалость. Вперёд, "Зенит", — написал Кержаков.