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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Александр Кержаков побывал на Красной площади в шарфе "Зенита" (фото)
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков побывал на Красной площади, где в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" сфотографировался в шарфе сине-бело-голубых.
"В 35 могу позволить маленькую шалость. Вперёд, "Зенит", — написал Кержаков.
"В 35 могу позволить маленькую шалость. Вперёд, "Зенит", — написал Кержаков.
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