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"Зенит" объявил состав на матч со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 18-го тура чемпионата России с московским "Спартаком".

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Жирков, Полоз, Кокорин.

Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Терентьев, Карпов, Мевля, Нобоа, Ерохин, Капленко, Ригони, Дзюба, Дриусси.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 18:33
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15
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№15 Написал: Хозяин (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отсутсвие Ригони непонятно а так нормуль
Регистрация: 26.04.2014
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жирков вместо Ригони confusedну не знаю


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Opioman
Жирков тогда будет отвечать за всю бровку.

Центр просядет. Но вариант действительно очень популярен в Италии.
Жирков -лотераль?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Юра добавляет интриги в игре)... тьфу-тьфу-тьфу.
Успеха нам!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№11 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 19:10) #
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  •  (3)

Цитата: Blessing
Жирков в ПЗ, интересно. Ригони нет, вопрос. На острие Полоз или Кока??

может быть и вариант в 5 защитников и Жирков тогда будет отвечать за всю бровку. Не забывай, что Манчини итальянец


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№10 Написал: spiri (Сегодня, 19:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
боле менее понятна мысль Манчини..посмотрим... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:52) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Зюба - это айс

Тупые бомжи минусуют, не понимая, что делают. Не согласны с Зюбой в старте? А хуле его в жопу целуете?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 18:46) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCD 1923
Как ласково- он вас на бyй послал, а ты нежно так- Кока. Тьфу, лицемеры.

Его тут каждый день туда посылают.Он это любит.Это- разновидность его психопатии.Он не буйный

Цитата: Городовой
.Рвать

Смотри рот себе не порви


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
выбор был или Ероха или Полоз.

Я про то, что Жирков играет пзащитника, а значит слева, на месте Полоза. А где он, форвард, или на месте Ерохина в центре??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 18:42) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: VS1976
Минус Смольников и Полоз...это радует

Не говори Гоп, пока не начнётся матч. Думаю Полоз будет из полузащиты врываться на первую линию атаки, уследят ли за ним ваши защитники?...
Мы будем смотреть матч в надежде, что обе команды покажут лучший свой футбол!...
Регистрация: 3.05.2015
№5 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 18:42) #
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Blessing
или Кока??

Как ласково- он вас на бyй послал, а ты нежно так- Кока. Тьфу, лицемеры.
Регистрация: 19.10.2008
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Минус Смольников и Полоз...это радует

Комбаров,Бокетти тоже радуют.)А Полоз под контратаку выходит,ну и Смол не плох последние игры.Всяко лучше ваших.
Цитата: Blessing
Жирков в ПЗ, интересно. Ригони нет, вопрос. На острие Полоз или Кока??

Лимит чертов(Олег сломался и выбор был или Ероха или Полоз.Лучше Полоз,чем в центре сливаться.Вперед Зенит.Рвать свиней)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 18:39) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Нормальный состав за исключением Лодыгина. Как бы снова не начудил....
И я бы Ерохина выпустил... Полозу шанс. И что-то мне подсказывает, что между им и Дзюбой, Манчини оставит Полоза.
Регистрация: 28.01.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жирков в ПЗ, интересно. Ригони нет, вопрос. На острие Полоз или Кока??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:35) #
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Минус Смольников и Полоз...это радует


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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