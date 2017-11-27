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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
"Зенит" объявил состав на матч со "Спартаком"
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 18-го тура чемпионата России с московским "Спартаком".
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Жирков, Полоз, Кокорин.
Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Терентьев, Карпов, Мевля, Нобоа, Ерохин, Капленко, Ригони, Дзюба, Дриусси.
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Жирков, Полоз, Кокорин.
Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Терентьев, Карпов, Мевля, Нобоа, Ерохин, Капленко, Ригони, Дзюба, Дриусси.
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