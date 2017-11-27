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Роберто Манчини: спасибо всем тем, кто забыл поздравить меня с днем рождения

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поблагодарил всех за поздравления с 53-летием.

"Спасибо всем, кто прислал мне поздравительные сообщения. Спасибо также всем тем... кто забыл пожелать мне счастливого дня рождения", - написал Манчини.

Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 19:14
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть главным подарком будет победа
Регистрация: 17.05.2015
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