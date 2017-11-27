Роберто Манчини: спасибо всем тем, кто забыл поздравить меня с днем рождения

Voglio ringraziare tutti per gli auguri. Grazie di cuore anche a chi... ha dimenticato il mio compleanno ???



Thank you all for sending me your birthday messages. Thank you so much also who... forgot to wish me happy birthday! ? pic.twitter.com/POnEzw6ODx — Roberto Mancini (@robymancio) November 27, 2017

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поблагодарил всех за поздравления с 53-летием."Спасибо всем, кто прислал мне поздравительные сообщения. Спасибо также всем тем... кто забыл пожелать мне счастливого дня рождения", - написал Манчини.