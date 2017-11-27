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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Роберто Манчини: спасибо всем тем, кто забыл поздравить меня с днем рождения
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поблагодарил всех за поздравления с 53-летием.
"Спасибо всем, кто прислал мне поздравительные сообщения. Спасибо также всем тем... кто забыл пожелать мне счастливого дня рождения", - написал Манчини.
"Спасибо всем, кто прислал мне поздравительные сообщения. Спасибо также всем тем... кто забыл пожелать мне счастливого дня рождения", - написал Манчини.
Voglio ringraziare tutti per gli auguri. Grazie di cuore anche a chi... ha dimenticato il mio compleanno ???— Roberto Mancini (@robymancio) November 27, 2017
Thank you all for sending me your birthday messages. Thank you so much also who... forgot to wish me happy birthday! ? pic.twitter.com/POnEzw6ODx
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