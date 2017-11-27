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Массимо Каррера: надеюсь, сегодня испортим Манчини праздник

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" отметил, что пока не поздравлял наставника "Зенита" Роберто Манчини с днем рождения.

"Конечно, для нас это очень важный матч. Мы можем немного приблизиться к "Зениту". Встречаемся с отличной командой. Безусловно, игра будет сложной.

Ещё не поздравлял Манчини с днём рождения. Пока не видел его, но надеюсь испортить ему праздник", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Манчини Зенит Спартак
Сегодня, 19:19
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