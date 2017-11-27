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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Массимо Каррера: надеюсь, сегодня испортим Манчини праздник
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" отметил, что пока не поздравлял наставника "Зенита" Роберто Манчини с днем рождения.
"Конечно, для нас это очень важный матч. Мы можем немного приблизиться к "Зениту". Встречаемся с отличной командой. Безусловно, игра будет сложной.
Ещё не поздравлял Манчини с днём рождения. Пока не видел его, но надеюсь испортить ему праздник", - сказал Каррера.
"Конечно, для нас это очень важный матч. Мы можем немного приблизиться к "Зениту". Встречаемся с отличной командой. Безусловно, игра будет сложной.
Ещё не поздравлял Манчини с днём рождения. Пока не видел его, но надеюсь испортить ему праздник", - сказал Каррера.
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