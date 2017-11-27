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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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19:29
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в эфире телеканала "Матч ТВ" отметил, что команда готова к матчу со "Спартаком".
"У нас сегодня обычный состав. Жирков – универсал, и для него позиция на фланге атаки хорошо знакома. Он одинаково хорош в обеих ролях. Ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет.
Не думаю, что у нас какие-то проблемы со свежестью игроков, пусть мы и провели недавно матч. Я изменил состав по сравнению с игрой в Лиге Европы. Не могу сказать, что кто-то из ребят чувствует себя недостаточно свежим", сказал Манчини.
"У нас сегодня обычный состав. Жирков – универсал, и для него позиция на фланге атаки хорошо знакома. Он одинаково хорош в обеих ролях. Ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет.
Не думаю, что у нас какие-то проблемы со свежестью игроков, пусть мы и провели недавно матч. Я изменил состав по сравнению с игрой в Лиге Европы. Не могу сказать, что кто-то из ребят чувствует себя недостаточно свежим", сказал Манчини.
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