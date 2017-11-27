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Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в эфире телеканала "Матч ТВ" отметил, что команда готова к матчу со "Спартаком".

"У нас сегодня обычный состав. Жирков – универсал, и для него позиция на фланге атаки хорошо знакома. Он одинаково хорош в обеих ролях. Ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет.

Не думаю, что у нас какие-то проблемы со свежестью игроков, пусть мы и провели недавно матч. Я изменил состав по сравнению с игрой в Лиге Европы. Не могу сказать, что кто-то из ребят чувствует себя недостаточно свежим", сказал Манчини.
Сегодня, 19:29
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№1 Написал: Mich1el Санкт-Петербург (Сегодня, 20:14) #
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Болеет за:
«Ростов»
У Спартака тоже неожиданностей не будет. Просрет на последних минутах.
Регистрация: 17.10.2016
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