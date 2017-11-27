Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Майкл Эменало назначен на пост спортивного директора "Монако"

"Монако" объявил, что бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало назначен на пост спортивного директора клуба.

"Это прекрасная возможность для меня, я стал частью амбициозного проекта. "Монако" продемонстрировал большой прогресс в течение последних нескольких сезонов, и я убежден, что будущее клуба будет столь же амбициозным. Желание Вадима Васильева видеть меня в "Монако" стало для меня решающим фактором", - сказал Эменало.

Сегодня, 19:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.