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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Майкл Эменало назначен на пост спортивного директора "Монако"
"Монако" объявил, что бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало назначен на пост спортивного директора клуба.
"Это прекрасная возможность для меня, я стал частью амбициозного проекта. "Монако" продемонстрировал большой прогресс в течение последних нескольких сезонов, и я убежден, что будущее клуба будет столь же амбициозным. Желание Вадима Васильева видеть меня в "Монако" стало для меня решающим фактором", - сказал Эменало.
"Это прекрасная возможность для меня, я стал частью амбициозного проекта. "Монако" продемонстрировал большой прогресс в течение последних нескольких сезонов, и я убежден, что будущее клуба будет столь же амбициозным. Желание Вадима Васильева видеть меня в "Монако" стало для меня решающим фактором", - сказал Эменало.
[COMMUNIQU?] L’AS Monaco est heureux d’annoncer la nomination de Michael Emenalo au poste de directeur sportif ! #WelcomeToMonaco— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 27, 2017
? LIRE ?? https://t.co/wsEp6foq4Q pic.twitter.com/dPno2STkYc
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