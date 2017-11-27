Майкл Эменало назначен на пост спортивного директора "Монако"

[COMMUNIQU?] L’AS Monaco est heureux d’annoncer la nomination de Michael Emenalo au poste de directeur sportif ! #WelcomeToMonaco



? LIRE ?? https://t.co/wsEp6foq4Q pic.twitter.com/dPno2STkYc — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 27, 2017

"Монако" объявил, что бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало назначен на пост спортивного директора клуба."Это прекрасная возможность для меня, я стал частью амбициозного проекта. "Монако" продемонстрировал большой прогресс в течение последних нескольких сезонов, и я убежден, что будущее клуба будет столь же амбициозным. Желание Вадима Васильева видеть меня в "Монако" стало для меня решающим фактором", - сказал Эменало.