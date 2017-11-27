Квинси Промес проводит 100-й матч в чемпионате России

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес вышел в стартовом составе на матч 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1, второй тайм).25-летний голландец вышел на поле во встречах чемпионата России в 100-й раз. На его счету 51 забитый мяч.