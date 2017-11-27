Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" вдесятером одержал победу над "Зенитом"

В матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" дома одержал победу над "Зенитом".

Чемпионат России

18 тур

"Спартак" – "Зенит" 3:1

Голы: Самедов, 20, Адриано, 30 - Кришито, 35, Пашалич, 90+8

"Спартак": Селихов, Комбаров (Кутепов, 90+2), Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано (Пашалич, 75), Зе Луиш.

"Зенит": Лодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ригони, 35), Жирков, Полоз (Дриусси, 79), Кокорин.

Предупреждения: Самедов, 24, Паредес, 24, Глушаков, 45, Зобнин, 68, Фернандо, 79, Ригони, 81, Зе Луиш, 82.
Удаление: Фернандо, 85.
Сегодня, 21:28
Напечатать
277
(14)
Вернуться назад   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Следующая страница
№277 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AVG
Чем рвать то собрались ? Спартак играл по счёту, поэтому и казалось что Зенит попер. Ещё и Антоха сегодня спал всю игру. А так раскатали вас и тактически и по игре.

Спартак играл в 10 игроков. и Зина практически не создала голевых моментов.


--------------------
Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№276 Написал: eleghant г.Иваново (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Блеать - ну мы хотя бы дома можем рассчитывать на нейтральное судейство в играх с этим говном????


Придётся ещё потерпеть с питерским беспределом - они у власти, а остальные - "чево изволите-с?"
Регистрация: 18.03.2007
№275 Написал: нетрал (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=nedva]
С возвращением, Ольга, как Вас не хватало! И с победой![/quoteой щас расплачусь ...так мило! ТФУ!
Регистрация: 26.04.2017
№274 Написал: Tokio581 (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
самые великие актеры это клоуны Педерес и Маммона, как они за рожи хватались свои как симулировали когда там и близко до лица никто не дотрагивался, бомжатня прежде всего посмотрите на своих плохих актеров из аргентины потом будете про симуляции рассказывать, сказочники.

Лучше посмотри как твои чмыри валялись.одногоиз ваших уебанов даже судья завалил:)
Регистрация: 18.04.2016
№273 Написал: нетрал (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
ы щетильнее, чУмка - промакивай eбло.

ЕБАЛО У ТЕБЯ ! Т .Е. РЫЛО! БУДЕШЬ СПОРИТЬ? ДА КСТАТИ Я РЕШИЛ БЛЕССИНГА ПЕРЕПЛЮНУТЬ А ТЫ КАК РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЯКОЙ МИНУСОВОЙ КУЙНИ МНЕ ПОМОЖЕШЬ! ...
Регистрация: 26.04.2017
№272 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Победил сильнейший . Второй гол - просто эталон .КБ - с победой , мы лучшие .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№271 Написал: ZeArt (Сегодня, 22:18) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AVG
Цитата: ZeArt
.Надо было выходить и рвать это "величие"

Чем рвать то собрались ? Спартак играл по счёту, поэтому и казалось что Зенит попер. Ещё и Антоха сегодня спал всю игру. А так раскатали вас и тактически и по игре.

Как и мы вас 5-1.А я забыл вы же у нас великие и самые лучшие.Остальные тихо курят в сторонке. joy Чемпионское недоразумение.
Регистрация: 15.07.2017
№270 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:17) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: игра
Цитата: villi.viter
Манчини напоминает Луческу - такой же нытик

Это клуб такой.


С возвращением, Ольга, как Вас не хватало! И с победой!
Регистрация: 23.11.2009
№269 Написал: AVG Россия (Сегодня, 22:15) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бульбаш
говно поедет в питер

Трубу канализационную проложили Москва Питер. Просто смыли в унитаз , а дальше по течению.
Регистрация: 18.11.2016
№268 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:15) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: нетрал
куету !тебе в анал цуки рваные !.

Вить, что - переcocaл??? так ты чего ж один, "ротом" на амбразуру??? С двумя подружками на всех бы распределил. А то недолго так и захлeбнуться, Вить.

Ты щетильнее, чУмка - промакивай eбло.
Регистрация: 3.03.2007
№267 Написал: Хидя (Сегодня, 22:14) #
  • +7
  •  (9)
online

СКОРО! Смотрите на всех экранах страны; Дайте Роберто поработать.. Бу-га-га.
Регистрация: 13.03.2017
№266 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:14) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини и БББ - по утешительному галстуку каждому! Какой звездатый день рождения! satisfied


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№265 Написал: vertel латвия (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
Болеет за:
«Зенит»

...Локомотив и Палыч радостно потирают руки . Солидное премущество и 2/3 чемпионата позади. Не знаю, будет ли у Локо такой шанс выиграть титул в ближайшее годы.


Локомотиву "дико" везёт, как, собственно, и ЦСКА, надо же быть честным. Локомотив странным образом обошёлся без функциональной ямы, но ведь чудес не бывает. Поэтому вся борьба впереди, надейся и жди.
Регистрация: 13.11.2009
№264 Написал: Хидя (Сегодня, 22:12) #
  • +14
  •  (20)
online

самые великие актеры это клоуны Педерес и Маммона, как они за рожи хватались свои как симулировали когда там и близко до лица никто не дотрагивался, бомжатня прежде всего посмотрите на своих плохих актеров из аргентины потом будете про симуляции рассказывать, сказочники.
Регистрация: 13.03.2017
№263 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 22:12) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AVG
Цитата: ZeArt
.Надо было выходить и рвать это "величие"

Чем рвать то собрались ? Спартак играл по счёту, поэтому и казалось что Зенит попер. Ещё и Антоха сегодня спал всю игру. А так раскатали вас и тактически и по игре.


Ну конечно. Особенно великое валяние в конце матча как бы намекает))
Такого еще не видел
Регистрация: 24.10.2013
№262 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 22:12) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
толькл что глушаков поздравил манчини кержа и Родимова с днюхой)
Регистрация: 18.07.2011
№261 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 22:11) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
бе!

Епать, он уже на ослиный перешел. Совсем оскотинился.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№260 Написал: Apant1 (Сегодня, 22:11) #
  • +7
  •  (9)
online

С победой!
Регистрация: 15.03.2017
№259 Написал: Serg (Сегодня, 22:11) #
  • +11
  •  (17)
online

Резиновую Зину порвали. Теперь её штопать или клеить?


--------------------
Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№258 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:10) #
  • +12
  •  (16)
online

Мне все понравилось! Особенно гол на 98 минуте. Такого я еще не видел.)
Регистрация: 28.05.2014
№257 Написал: AVG Россия (Сегодня, 22:09) #
  • +12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt
.Надо было выходить и рвать это "величие"

Чем рвать то собрались ? Спартак играл по счёту, поэтому и казалось что Зенит попер. Ещё и Антоха сегодня спал всю игру. А так раскатали вас и тактически и по игре.
Регистрация: 18.11.2016
№256 Написал: aulex Milano (Сегодня, 22:09) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Интер»
додавили газпрЁмовску бомжатню) народные деньги газпрЁму не помогли)) почему-то все должны платить за это бомжевое ...


--------------------
Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
№255 Написал: нетрал (Сегодня, 22:09) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
Гыыыыыы. Лошары.

тебе же адресовано бе!
Регистрация: 26.04.2017
№254 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 22:09) #
  • +11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
джикия правильно сказал...играю в лучшем клубе страны...деньги пофиг)))никуда не перейду...
Дзюбе привет)
пойдет в аренду в команду второй десятки
Регистрация: 18.07.2011
№253 Написал: ZeArt (Сегодня, 22:08) #
  • -11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
Посмотрели фильм про бакланов клоунов.Артистизма у бакланов не занимать,наверное отрабатывали падения и предсмертные судороги на тренировках.Укатали бакланов в асфальт и этим всё сказано.

Это ты про своих в концовке. joy
Регистрация: 15.07.2017
№252 Написал: нетрал (Сегодня, 22:08) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
С днем рождения , Манчини, с днем рождения, Керж! ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!!!! Еб#ть Зенит, еб#ть!!!!!))))))))))))

вот это точно! мистер ни уя не мистер а сельский физрук ! .за пол года даже костяк не собрал! ещё хочет сборную возглавить!
Регистрация: 26.04.2017
№251 Написал: ZeArt (Сегодня, 22:07) #
  • -12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Победили на классе. Тактику выбрали правильно в этот раз. Реализация нормальная. Мешок подсвистывал вонючим.

Мы в первом матче тоже на классе победили.
Регистрация: 15.07.2017
№250 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 22:06) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
анал цуки рваные

Поплыли бомжи. Маски сброшены. Обнажен оскал диких вонючих псин. Гыыыыыы. Лошары.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№249 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:06) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Всех наших с победой!!!!
А где, кстати, вечные долпоебы спартаковских веток - утекай со своим голубым дружком блессингом??? Не померли часом? laughing

Навевает на мысли - парни либо живут вместе, либо под разными никами скрывается одно и то же лицо smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№248 Написал: schtirlitz Ставрополь (Сегодня, 22:06) #
  • +13
  •  (17)

Тон игры задали аргентинские девчата: падения, гримасы боли, провокации.
Ну а дальше их в их же дерьмо и ткнули.
Эпично было, когда по поводу спартаковских симуляций в конце накидывались на судью.
Этот баттхерт еще долго у них будет.
Регистрация: 23.07.2007
Вернуться назад   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.