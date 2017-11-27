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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
"Спартак" вдесятером одержал победу над "Зенитом"
В матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" дома одержал победу над "Зенитом".
Чемпионат России
18 тур
"Спартак" – "Зенит" 3:1
Голы: Самедов, 20, Адриано, 30 - Кришито, 35, Пашалич, 90+8
"Спартак": Селихов, Комбаров (Кутепов, 90+2), Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано (Пашалич, 75), Зе Луиш.
"Зенит": Лодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ригони, 35), Жирков, Полоз (Дриусси, 79), Кокорин.
Предупреждения: Самедов, 24, Паредес, 24, Глушаков, 45, Зобнин, 68, Фернандо, 79, Ригони, 81, Зе Луиш, 82.
Удаление: Фернандо, 85.
Чемпионат России
18 тур
"Спартак" – "Зенит" 3:1
Голы: Самедов, 20, Адриано, 30 - Кришито, 35, Пашалич, 90+8
"Спартак": Селихов, Комбаров (Кутепов, 90+2), Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов (Зобнин, 46), Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано (Пашалич, 75), Зе Луиш.
"Зенит": Лодыгин, Смольников (Дзюба, 65), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ригони, 35), Жирков, Полоз (Дриусси, 79), Кокорин.
Предупреждения: Самедов, 24, Паредес, 24, Глушаков, 45, Зобнин, 68, Фернандо, 79, Ригони, 81, Зе Луиш, 82.
Удаление: Фернандо, 85.
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