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Более 41 тысячи болельщиков посетили матч "Спартак" - "Зенит"

Матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" посетил 41141 болельщик.

Встреча прошла в Москве на домашнем стадионе красно-белых "Открытие-Арена". Вместимость арены - 45 360 человек.

Сегодня, 21:37
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№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
В среднем каждая игра на стадионе «Санкт-Петербург» собирает 43 903 зрителя.
Регистрация: 20.07.2009
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