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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Более 41 тысячи болельщиков посетили матч "Спартак" - "Зенит"
Матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" посетил 41141 болельщик.
Встреча прошла в Москве на домашнем стадионе красно-белых "Открытие-Арена". Вместимость арены - 45 360 человек.
Встреча прошла в Москве на домашнем стадионе красно-белых "Открытие-Арена". Вместимость арены - 45 360 человек.
На матче @fcsm_official @zenit_spb #ДербиДвухСтолиц #РФПЛ. 18-й тур. #СпартакЗенит 2:1 @otkritiearena 4?1?1?4?1?болельщиков pic.twitter.com/JrVEZRfUcO— РФПЛ??? (@rfpl) November 27, 2017
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