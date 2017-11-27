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Роберто Манчини: считаю, что результат несправедлив

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Спартака" (3:1) в 18-м туре чемпионата России.

- Почему не удалось додавить "Спартак"?

- Я считаю, что результат несправедлив. Мы проиграли, но заслуживали как минимум ничьи. После 2:0 в пользу "Спартака" мы доминировали.

Не было ни одного матча в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть встречи. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема - мы мало забиваем. Будем над этим работать.

Почему я выпустил Ригони уже в первом тайме? Мы проигрывали 2:0, нам надо было отыгрываться, надо было идти в атаку и забивать.

Мы доминировали, как я уже сказал, поражения мы не заслужили. Мы будем работать над ошибками в следующих матчах.
Сегодня, 21:39
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№74 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
Цитата: yuri
Цитата: Rusl0001
Так мы и победили 3-1.

Зенит возил вас как детей весь 2 тайм. Но это футбол, он не всегда справедлив, что нормально. Главное есть игра , остальное придет со временем. Правда времени не так много.

Барсик........ отдохни.... Ваше место вам показали...........

барсик от злости ушел гадить в хозяйские тапки. дайте ему валерьянки.

Цитата: NIK-68
Цитата: ФКСМ_1922
Нюхни болта, Канчини laughing

Это ему ко дню рождения подарок!

и Ккржику. Пусть оба выпьют за Зенит не чокаясь.
Регистрация: 2.08.2010
№73 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:22) #
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online

Цитата: Hitman
что зенит смог забить кроме гола со случайного рикошета?С какой тактикой Манчини начал игру?ты реально считаешь это игрой?))Только когда счет стал 2:0 и Спартак играл уже по счету,у вас появился мячик и какие то подходы

У Кокорина был шикарный момент. но вместо гола, только штанга. дело случая. Лодыгин как обычно наловил . Второй гол Лунев бы достал, удар был не сильный. Так что Зенит играл нормально, но Спартак выпрыгнул из штанов в этот раз. наверное в свой музей водили игроков)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№72 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Зенит возил вас как детей весь 2 тайм. Но это футбол, он не всегда справедлив, что нормально. Главное есть игра , остальное придет со временем. Правда времени не так много

Барселона возила Рубин - а потом про.рала.
Динамо К Лобановского на контратаках не один гранд нагнули.
Ростов вообще сколько играл так?
Да мало ли кто так играет.
Где-то повезло - везет сильнейшим. 2 мяча - это не случайный рикошет в матче забитый в конце. Это серьезное преимущество в реализации. Кто вам не давал?

Так вы и этот 1 гол забили не сами. Все 4 гола забил Спартак.
Какие претензии к Спартаку? Он должен был все 4 гола сама себе забить, раз вы такие красивые доминировали АЖ весь второй тайм.
Интересно, а что было в первом? Ах, да. Это же не важно.
В футболе же важен только 2-й тайм.
А я скажу, что было в первом тайме. Спартак забил 3 гола.
Правда 1 сам себе. Ну атаковали - заслужили 1 такой гол.
Как результат 2-1 в первом тайме.
В этом тоже Спартак виноват? Что он победил в первом тайме?
Ведь первый тайм не считается, Зенит-то во втором доминировал.
А забитые в первом тайме надо, наверное, вообще анулировать.
О чем это я... ведь Зенит и ВО ВТОРОМ тайме не забил. И его ТОЖЕ проиграл.
Как и первый тайм. Что-то я, наверное, не понимаю в этой жизни.

Игра была хороша. Все старались. Мы победили. Не считаю, что незаслуженно.
Если так подходить, что если бы, да кабы.
Ну если так подходить, то мы "бы" не потеряли на последних минутах огромной кол-во очков.
Но ведь потеряли. А доминировали во многих этих матчах НАМНОГО больше над своими соперниками.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№71 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Цитата: Tokio581
Цитата: Riders1990
Счет на табло и расклад сил тоже на табло.

5:1 вот расклад

Расклад такой, за 5-1 вам шесть очков дали? Нет, как и нам только 3. А 6 очков .... посчитай сколько до Локо, вот так.

Свинья в этом чемпионате всё будет сделано чтобы чемпионом стал Локомотив.
Регистрация: 17.09.2017
№70 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:21) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Зенит возил вас как детей весь 2 тайм

Слушайте, сэр, идите бакланов с крыши своего стадиона сгоняйте-это у Вас лучше получается. Хотя, нет, виноват-это Вы тоже не умеете...Не огорчайтесь, сэр.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№69 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:20) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Rusl0001
Так мы и победили 3-1.

Зенит возил вас как детей весь 2 тайм. Но это футбол, он не всегда справедлив, что нормально. Главное есть игра , остальное придет со временем. Правда времени не так много.

Отдай коту валерьянку!
Регистрация: 2.08.2015
№68 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tokio581
Цитата: Riders1990
Счет на табло и расклад сил тоже на табло.

5:1 вот расклад

Расклад такой, за 5-1 вам шесть очков дали? Нет, как и нам только 3. А 6 очков .... посчитай сколько до Локо, вот такой расклад.
Регистрация: 20.03.2014
№67 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:18) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Rusl0001
Так мы и победили 3-1.

Зенит возил вас как детей весь 2 тайм. Но это футбол, он не всегда справедлив, что нормально. Главное есть игра , остальное придет со временем. Правда времени не так много.

Барсик........ отдохни.... Ваше место вам показали...........
Регистрация: 13.03.2012
№66 Написал: Конунг (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Артём Кантюков
Стыдно должно быть СВИНЬЯМ за игру в послдение 20 минут ! как ущербные телки валялись тянули время , гадкие мерзкие фолы , споры и тд ! уещрбнаяя игра ваша участь и халявные победы ! ПОЗОРНИКИ ! Г

Стыдно должно быть зВениту за его аргентинских девченок, видно дело Быстрова в зВените растет и крепнет
Регистрация: 20.04.2016
№65 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Нюхни болта, Канчини laughing

Это ему ко дню рождения подарок!
Регистрация: 2.08.2015
№64 Написал: Hitman (Сегодня, 22:17) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
. Главное есть игра , остальное придет со временем. Правда времени не так много.

что зенит смог забить кроме гола со случайного рикошета?С какой тактикой Манчини начал игру?ты реально считаешь это игрой?))Только когда счет стал 2:0 и Спартак играл уже по счету,у вас появился мячик и какие то подходы
Регистрация: 20.04.2017
№63 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:16) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: interested
Так просрать всё могут только грязные и вонючие .ляди ! rage

Ты не дописал-Бомжи....
Регистрация: 2.08.2015
№62 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 22:15) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: chpockman
И нельзя не согласиться.... после выхода Дзюды.....


После выхода Дзюбы Зенит стал играть в меньшенстве , судья это просек и выровнял составы, но было уже поздно)))
Регистрация: 15.03.2012
№61 Написал: interested (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Так просрать всё могут только грязные и вонючие .ляди ! rage
Регистрация: 18.10.2013
№60 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:14) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нюхни болта, Канчини laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№59 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:14) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Артём Кантюков
Стыдно должно быть СВИНЬЯМ за игру в послдение 20 минут ! как ущербные телки валялись тянули время , гадкие мерзкие фолы , споры и тд ! уещрбнаяя игра ваша участь и халявные победы ! ПОЗОРНИКИ ! Г

Видать уже хорошо нюхнул парень. Утрись позором сегодня.
Регистрация: 20.03.2014
№58 Написал: Hitman (Сегодня, 22:13) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
расклад сил слева, а не на табло и шампиньон по всем раскладам на 4 месте

кури елдак вместе с бомжиками,ты до матча тут много чего набазарил,шестёра
Регистрация: 20.04.2017
№57 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:12) #
  • -8
  •  (14)
online

Цитата: Rusl0001
Так мы и победили 3-1.

Зенит возил вас как детей весь 2 тайм. Но это футбол, он не всегда справедлив, что нормально. Главное есть игра , остальное придет со временем. Правда времени не так много.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№56 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:11) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tokio581
Цитата: бульбаш
Цитата: interested
Ты говно, Манчини! Вот что справедливо! rage

Я полностью согласен,сейчас ты одыкват

Ой да не пиз...и

На полном серьезе,уважаю людей которые признают свои ошибки.
Регистрация: 8.05.2016
№55 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 22:11) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
бамжи всё "быкают" joy

вот если бы,да кабы))

выeбли бы вас и 5-2 если Бы понадобилось Бы вот всё))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№54 Написал: Артём Кантюков Центр Вселенной . (Сегодня, 22:11) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Стыдно должно быть СВИНЬЯМ за игру в послдение 20 минут ! как ущербные телки валялись тянули время , гадкие мерзкие фолы , споры и тд ! уещрбнаяя игра ваша участь и халявные победы ! ПОЗОРНИКИ ! Г


--------------------
= СЛАВА РУССКИМ ГЕРОЯМ =
Регистрация: 1.04.2012
№53 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rusl0001
Цитата: yuri

Забей Кокорин с двух метров, а не в штангу мясо бы повалилось. А так конечно тянули время всеми способами в конце. Сыграли в свою силу, вот только Жирков не может играть весь матч , старый.

Цитата: бульбаш
А забей ВЕЛИКИЙ СПАРТАК что было бы

Победили бы 3-1.
Аха-ха-ха. laughing
Так мы и победили 3-1. joy
Вот ведь... незадача. smile

Было бы не 3-1 а 6-1
Регистрация: 8.05.2016
№52 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 22:07) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
зинит окончательно превратился в старуху из сказки Пушкина с болелами ,похожими на ребенка в магазине орущего - купи, купи, купи blush


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№51 Написал: interested (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Как можно жить и быть такими грязным ***ми на таком содержании!? rage
Регистрация: 18.10.2013
№50 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 22:06) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri

Забей Кокорин с двух метров, а не в штангу мясо бы повалилось.

Цитата: бульбаш
А забей ВЕЛИКИЙ СПАРТАК что было бы?

Победили бы 3-1.
Аха-ха-ха. laughing
Так мы и победили 3-1. joy
Вот ведь... незадача. smile


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№49 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: Riders1990
Счет на табло и расклад сил тоже на табло.

расклад сил слева, а не на табло и шампиньон по всем раскладам на 4 месте smirk

Я про расклад между Спартаком и Зенитом на данный момент.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№48 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 22:05) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
А чо молчит господин Орлов?Он ведь ещё два месяца назад поздравил "Бакланов" с чемпионством!Это так играют чемпионы,господин Профурсенко?Спартак по бакланам катком проехал!
Регистрация: 2.04.2012
№47 Написал: interested (Сегодня, 22:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
Физрук. Тебе пол сборной Аргентины купили не для того, чтобы ныл.

Не физрук, а .издюк! rage
Регистрация: 18.10.2013
№46 Написал: Хидя (Сегодня, 22:03) #
  • +10
  •  (14)
online

в Питере ныть. Купите ему еще 40 игроков он недостаточно укомплектовался. Я в начале сезона писал, скоро будут выть со всех лазурных помоек дайте Манчини поработать. Радует желчь бомжей про справедливый результат. Смотрите на табло. А то что кто то доминировал после счета 0-2, так это игра по счету тех кто выигрывал игру. Так что утритесь. Спартак с победой!.
Регистрация: 13.03.2017
№45 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 22:02) #
  • -9
  •  (13)

Самое интересное, что оба отсосали. Локо на 6 очков оторвался.
Регистрация: 29.10.2017
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