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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Совсем неитальянский футбол (13)
19:29
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: считаю, что результат несправедлив
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Спартака" (3:1) в 18-м туре чемпионата России.
- Почему не удалось додавить "Спартак"?
- Я считаю, что результат несправедлив. Мы проиграли, но заслуживали как минимум ничьи. После 2:0 в пользу "Спартака" мы доминировали.
Не было ни одного матча в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть встречи. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема - мы мало забиваем. Будем над этим работать.
Почему я выпустил Ригони уже в первом тайме? Мы проигрывали 2:0, нам надо было отыгрываться, надо было идти в атаку и забивать.
Мы доминировали, как я уже сказал, поражения мы не заслужили. Мы будем работать над ошибками в следующих матчах.
- Почему не удалось додавить "Спартак"?
- Я считаю, что результат несправедлив. Мы проиграли, но заслуживали как минимум ничьи. После 2:0 в пользу "Спартака" мы доминировали.
Не было ни одного матча в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть встречи. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема - мы мало забиваем. Будем над этим работать.
Почему я выпустил Ригони уже в первом тайме? Мы проигрывали 2:0, нам надо было отыгрываться, надо было идти в атаку и забивать.
Мы доминировали, как я уже сказал, поражения мы не заслужили. Мы будем работать над ошибками в следующих матчах.
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