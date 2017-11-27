Роберто Манчини: считаю, что результат несправедлив

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Спартака" (3:1) в 18-м туре чемпионата России.- Я считаю, что результат несправедлив. Мы проиграли, но заслуживали как минимум ничьи. После 2:0 в пользу "Спартака" мы доминировали.Не было ни одного матча в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть встречи. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема - мы мало забиваем. Будем над этим работать.Почему я выпустил Ригони уже в первом тайме? Мы проигрывали 2:0, нам надо было отыгрываться, надо было идти в атаку и забивать.Мы доминировали, как я уже сказал, поражения мы не заслужили. Мы будем работать над ошибками в следующих матчах.