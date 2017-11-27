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Джикия царь, Паредесу "Оскар". Оценки игроков матча "Спартак" - "Зенит"

Джикия царь, Паредесу "Оскар". Оценки игроков матча "Спартак" - "Зенит""Спартак" в огненном матче вырвал победу в матче с "Зенитом", кто и как ковал этот результат, в материале Rusfootball.info

"Спартак"


Александр Селихов - 4.0. С голом, конечно, помешал Селихову партнер (Самедов это был). Во втором тайме почти оформил трюк имени Филимонова-Джанаева, однако, дважды потом выручил свою команду. Оформил еще сэйв после удара Кокорина, но там и форвард не очень сильно пробил.

Андрей Ещенко - 3.0. Правому защитнику "Спартака" пришлось столкнуться с большим давлением на свой фланг, бросалось в глаза, что после травмы Андрею было тяжело вывозить в таком темпе.

Сальваторе Боккетти - 4.0. Конечно, итальянец не обладает таким первым пасом как Таски, но в борьбе Сальваторе всегда преуспевал. Другое дело, что регулярно Боккетти совершает мелкие ошибки, чем "Зенит" частенько пользовался в этой игре. В концовке не просел.

Георгий Джикия - 5.0. Просто гений.

Дмитрий Комбаров - 4.5. Прервал опасную атаку "Зенита" на первых минутах, выдал точнейший навес на Самедова, носился как угорелый по флангу, чередуя ошибки с блестящими действиями, по крайней мере, в отсутствии старания Комбарова точно нельзя обвинить. Получил травму в концовке матча. Здоровья Дмитрию.

Денис Глушаков - 4.0. Отметился неточным дальним ударом в начале матча и нестабильной игрой в единоборствах, где-то выигрывал, где-то привычно упускал. Однако, в самом финале матча мобилизовался и затащил в нескольких эпизодах, перехватил опасную передачу на Ригони

Фернандо - 3.5. Было тяжело бразильцу, которого как и в Санкт-Петербурге "Зенит" просто пытался уничтожить, но в этот раз Фернандо с прессингом справлялся немного успешнее. Ну и передачи из глубины никто не отменял, в борьбе тоже был неплох. Но в самой концовке так наелся, что удалился. Посмотрел на себя по телевизору.

Александр Самедов - 4.0. Неплохо вернулся после долгого восстановления, забил сам, оформил предголевой пас на Зе Луиша, но зачем-то выставил ногу после удара Кришито, дезориентировав Селихова. Неоднозначно вышло, но хорошо, в целом. Особенно после травмы.

Куинси Промес - 2.5. Напоминал сегодня своего тезку, который Овусу-Абейе. Включился только ближе к 60-й минуте, когда вынырнул на передачу Зобнина и пробил по воротам. И все.

Луиз Адриано - 4.0. Запорол убойнейший момент в самом начале матча, но исправился прекраснейшим голом в ворота Лодыгина. Привычно с большим желанием отрабатывал в обороне и в контрпрессинге. Однако, не реализовал выход один на один, когда можно было успокоить всю игру.

Зе Луиш - 4.5. Можно к игроку, которого любят московские сотрудники ГИБДД, относиться по-разному, но в плане игры в подыгрыше это один из самых эффективных игроков чемпионата России. Сделал два гола "Спартака" своими умными передачами.

Роман Зобнин - 4.0. Вышел укрепить проседающий спартаковский центр поля, вышло неплохо. Сам однажды очень симпатично прошелся к чужим воротам, далее вообще оказался на правом фланге, отметившись опасной передачей на Промеса. Мобильный Зобнин сумел помочь сдержать "Зенит" в финальной стадии игры.

Марио Пашалич - 3.5. Вышел, чтобы добить "Зенит", когда господин Мешков усиленно пытался довести тайм-лайн до 100 минут.

Илья Кутепов - 3.5. Вышел на замену и отметился двумя прекрасными и уверенными отборами.

"Зенит"


Юрий Лодыгин - 3.5. В эпизоде с голом Самедова еще можно сетовать на невнимательность защитников, а вот удар Луиза Адриано голкипер "Зенита" немного зевнул, длиннорукий Лунев мог бы дотянуться до мяча, хотя это все из разряда "если бы бабушка стала дедушкой". А вот во втором тайме потащил мертвый мяч после удара Промеса

Бранислав Иванович - 3.0. Ну не самый идеальный матч Ивановича, на фоне Мамманы вообще растворился.

Эмануэль Маммана - 4.5. На пару с Ивановичем упустил Самедова, но отметился удачными действиями против Зе Луиша. Во втором тайме набрал солидное количество перехватов, прерывая спартаковские разрезающие передачи. Выдал подкат матча, обезмячив Луиза Адриано, когда бразилец выходил один на один. Да и вообще шикарно сыграл во второй половине встречи. Но один в поле не воин.

Игорь Смольников - 3.0. Если бы не мертвейший Промес, то Смольникова бы кучу раз могли наказать за позиционные ошибки. В атаке был активен, но это типичный такой Игорь. Был заменен на Дзюбу.

Доменико Кришито - 4.0. Капитан "Зенита" включается в дело именно тогда, когда надо. Привычно был хорош в борьбе, вколотил такой нужный для команды Манчини гол, лидерские качества и профессионализм итальянца заслуживают уважение. Но этого сегодня не хватило.

Матиас Краневиттер - 2.0. 34 минуты на поле, в течение которых Матиас частенько позволял "Спартаку" разгуляться в опорной зоне. Поэтому Манчини отправил Кузяева в центр поля и выпустил Ригони

Леандро Паредес - 2.5. "Оскар" этому господину за роль главной жертвы аргентинского народа в эпизоде с Александром Самедовым. Во втором тайме сосредоточился больше на игре в футбол и помог "Зениту" перехватить контроль над центром поля, однако, безрезультатно.

Далер Кузяев - 3.5. Цепкость Кузяева пригодилась "Зениту" в центре поля после ухода Краневиттера, именно там все-таки Кузяев и выглядит наиболее органично.

Юрий Жирков - 3.5. Разрывал фланг Ещенко, но подустал во втором тайме, попросил замену, хотя молодой Жирков бы втоптал "Спартак" в газон. Но годы идут. Мир стареет, Жирков тоже.

Дмитрий Полоз - 3.0. Вернул "Зенит" в игру, осуществив прорыв по правому флангу, а дальше как-то потерялся, так как чаще гости использовали Ригони

Эмилиано Ригони - 3.5. Вышел и добавил импульса атакам "Зенита", которого и хватило, чтобы быстро реанимировать перспективы сине-бело-голубых в этой игре. Разгонял атаки из глубины, эффектно возил оппонентов. А вот после 65-й минуты против Ригони спартаковцы уже начали действовать персонально, отчего в билд-апе у "Зенита" начали возникать проблемы.

Александр Кокорин - 3.0. Эпично упустил шанс сравнять счет перед самым перерывом, зарядив в штангу. В целом, был очень активен и изматывал оборону соперника

Себастьян Дриусси - 2.0. Вышел довольно-таки бестолково.

Артем Дзюба - 2.0. Вышел еще более бестолково чем Дриусси

Александр Симбирский, Rusfootball.info
Сегодня, 21:45
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№32 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:17) #
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online

Игорь Смольников -1.0. Он и в сборной такой же тупой и безалаберный. Как и Жирков,который просто встал,когда второй гол забили. Но они в обойме сборной и приходится их ставить в состав.
Регистрация: 17.04.2017
№31 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Джикия-царь, Паредасту-Оскар, Кокошку на бутылку.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№30 Написал: Apant1 (Сегодня, 22:15) #
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online

Непонятно почему Ригони не показали вторую жёлтую, за фол на Комбарове, игра локтем, ещё и со спины, как минимум жёлтая
Регистрация: 15.03.2017
№29 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А где yriy со своим котом?Наверное валерьянку распивают!
Регистрация: 2.08.2015
№28 Написал: ZeArt (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Спартак фореве
У вас попки наверное болят ? Не плачьте ! То ли ещё будет оё-ёй !

Ваши видимо зажили joy
Регистрация: 15.07.2017
№27 Написал: Mich1el Санкт-Петербург (Сегодня, 22:11) #
  • -1
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Болеет за:
«Ростов»
Главного оскара Комбарову! Да тем, ну кто там из Спартака валялся по газону вместо того, чтобы играть.
Регистрация: 17.10.2016
№26 Написал: eleghant г.Иваново (Сегодня, 22:11) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Skyline СПБ
а автору еденица. не пиши про фтубол не твоё это. совсем не твоё

Зачем же советовать кому писать, а кому не писать, когда сам пишешь на уровне двоечника из 1-го класса? "Молчи - за умного сойдёшь", есть такая поговорка. Просто Питер становится БЕСкультурной столицей, что ли? Стыдно, товарисч.
Регистрация: 18.03.2007
№25 Написал: Hitman (Сегодня, 22:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
дурачок ты мух от котлет отделяй. речь не про игру Зенита и Спартака. а про то что автору не стоит писать про футбол. это просто не его тема.

ну просто у тебя сейчас эмоции,если так подходить к вопросу у нас начиная от комментаторов и кончая журналистами единицы разбираются и интересно пишут о футболе,Чердака противно слушать иной раз какой он бред несет
Регистрация: 20.04.2017
№24 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голубые аргентинские тёлочки laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№23 Написал: Hitman (Сегодня, 22:09) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
у мяса и барселоны точно есть что-то общее smile

с сосамбой тебя,до матча ты желал победы зениту,вот и играйте вместе на флейте))
Регистрация: 20.04.2017
№22 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
оскар отправляется к камбарову, полз через все поле, полз через весь стадион до раздевалки... - все в порядке, говорит врач
Регистрация: 20.07.2009
№21 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
автор еще не остыл от матча ))
Регистрация: 21.12.2010
№20 Написал: Космос Россия (Сегодня, 22:05) #
  • -2
  •  (4)
online

Сегодня игра удалась! И защитники и нападающие лучшие! А Спартак поздравляю с приобретением -ПРОСТО ГЕНИЯ!!!
Регистрация: 13.07.2015
№19 Написал: evgenij (Сегодня, 22:05) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Промес практически уехал поэтому и ломаться не хочет вот и мертвый wink
Регистрация: 27.11.2017
№18 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:03) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
у мяса и барселоны точно есть что-то общее smile
Регистрация: 21.09.2017
№17 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:02) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Вся команда просто красавцы,ну а Жора заслужил пятерку!

Цитата: Skyline
а автору еденица. не пиши про фтубол не твоё это. совсем не твоё

смотри на табло бомжик,оно не врет

дурачок ты мух от котлет отделяй. речь не про игру Зенита и Спартака. а про то что автору не стоит писать про футбол. это просто не его тема.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№16 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 22:01) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну Дзюбе нужно 2,5... старался же........................................ чмошник
Регистрация: 21.10.2013
№15 Написал: nevada007 (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Промес может и играл не в свою силу большую часть матча,но уж точно не на 2,5! это, как минимум, гол привезти и удалиться в первом тайме!!!! полнейший бред, русфутбол!!!!!
Регистрация: 27.05.2016
№14 Написал: Forward Москва (Сегодня, 22:00) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Че за бред я сейчас прочитал? Автор ничего не курил?
Регистрация: 5.08.2013
№13 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:00) #
  • +4
  •  (12)
online

Абсолютно худшим сегодня был Черданцев. Своим визгом портил впечатление от прекрасной игры
Регистрация: 10.10.2013
№12 Написал: Спартак фореве (Сегодня, 21:58) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
У вас попки наверное болят ? Не плачьте ! То ли ещё будет оё-ёй !
Регистрация: 29.10.2017
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 21:54) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Вся команда просто красавцы,ну а Жора заслужил пятерку!

Цитата: Skyline
а автору еденица. не пиши про фтубол не твоё это. совсем не твоё

смотри на табло бомжик,оно не врет
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:51) #
  • -22
  •  (26)
online
Болеет за:
«Зенит»
а автору еденица. не пиши про фтубол не твоё это. совсем не твоё


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:50) #
  • +4
  •  (10)

Марио Пашалич - 3.5. Вышел, чтобы добить "Зенит", когда господин Мешков усиленно пытался довести тайм-лайн до 100 минут.
smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: Tokio581 (Сегодня, 21:50) #
  • -15
  •  (23)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Клоуны аргентинские только и могут за морду хвататься )) получили 3 банки ...едите в Питер переваривайте ))

Мда опез....сь немного

Оскар комбарику за лучшую женскую роль
Регистрация: 18.04.2016
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:49) #
  • +6
  •  (14)

Георгий Джикия - 5.0. Просто гений.
blush


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: Tokio581 (Сегодня, 21:49) #
  • -21
  •  (35)
online
Болеет за:
«Зенит»
Оскар комбарику за лучшую женскую роль
Регистрация: 18.04.2016
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:48) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
"Оскар" этому господину за роль главной жертвы аргентинского народа

joy joy joy

там еще второй такой же.в эпизоде с Зе)))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:48) #
  • +7
  •  (15)

"Оскар" этому господину за роль главной жертвы аргентинского народа в эпизоде с Александром Самедовым.
у них там целый театр


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Батька (Сегодня, 21:47) #
  • +9
  •  (17)
online

Клоуны аргентинские только и могут за морду хвататься )) получили 3 банки ...едите в Питер переваривайте ))
Регистрация: 9.09.2016
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