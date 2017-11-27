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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джикия царь, Паредесу "Оскар". Оценки игроков матча "Спартак" - "Зенит"
"Спартак" в огненном матче вырвал победу в матче с "Зенитом", кто и как ковал этот результат, в материале Rusfootball.info
Александр Селихов - 4.0. С голом, конечно, помешал Селихову партнер (Самедов это был). Во втором тайме почти оформил трюк имени Филимонова-Джанаева, однако, дважды потом выручил свою команду. Оформил еще сэйв после удара Кокорина, но там и форвард не очень сильно пробил.
Андрей Ещенко - 3.0. Правому защитнику "Спартака" пришлось столкнуться с большим давлением на свой фланг, бросалось в глаза, что после травмы Андрею было тяжело вывозить в таком темпе.
Сальваторе Боккетти - 4.0. Конечно, итальянец не обладает таким первым пасом как Таски, но в борьбе Сальваторе всегда преуспевал. Другое дело, что регулярно Боккетти совершает мелкие ошибки, чем "Зенит" частенько пользовался в этой игре. В концовке не просел.
Георгий Джикия - 5.0. Просто гений.
Дмитрий Комбаров - 4.5. Прервал опасную атаку "Зенита" на первых минутах, выдал точнейший навес на Самедова, носился как угорелый по флангу, чередуя ошибки с блестящими действиями, по крайней мере, в отсутствии старания Комбарова точно нельзя обвинить. Получил травму в концовке матча. Здоровья Дмитрию.
Денис Глушаков - 4.0. Отметился неточным дальним ударом в начале матча и нестабильной игрой в единоборствах, где-то выигрывал, где-то привычно упускал. Однако, в самом финале матча мобилизовался и затащил в нескольких эпизодах, перехватил опасную передачу на Ригони
Фернандо - 3.5. Было тяжело бразильцу, которого как и в Санкт-Петербурге "Зенит" просто пытался уничтожить, но в этот раз Фернандо с прессингом справлялся немного успешнее. Ну и передачи из глубины никто не отменял, в борьбе тоже был неплох. Но в самой концовке так наелся, что удалился. Посмотрел на себя по телевизору.
Александр Самедов - 4.0. Неплохо вернулся после долгого восстановления, забил сам, оформил предголевой пас на Зе Луиша, но зачем-то выставил ногу после удара Кришито, дезориентировав Селихова. Неоднозначно вышло, но хорошо, в целом. Особенно после травмы.
Куинси Промес - 2.5. Напоминал сегодня своего тезку, который Овусу-Абейе. Включился только ближе к 60-й минуте, когда вынырнул на передачу Зобнина и пробил по воротам. И все.
Луиз Адриано - 4.0. Запорол убойнейший момент в самом начале матча, но исправился прекраснейшим голом в ворота Лодыгина. Привычно с большим желанием отрабатывал в обороне и в контрпрессинге. Однако, не реализовал выход один на один, когда можно было успокоить всю игру.
Зе Луиш - 4.5. Можно к игроку, которого любят московские сотрудники ГИБДД, относиться по-разному, но в плане игры в подыгрыше это один из самых эффективных игроков чемпионата России. Сделал два гола "Спартака" своими умными передачами.
Роман Зобнин - 4.0. Вышел укрепить проседающий спартаковский центр поля, вышло неплохо. Сам однажды очень симпатично прошелся к чужим воротам, далее вообще оказался на правом фланге, отметившись опасной передачей на Промеса. Мобильный Зобнин сумел помочь сдержать "Зенит" в финальной стадии игры.
Марио Пашалич - 3.5. Вышел, чтобы добить "Зенит", когда господин Мешков усиленно пытался довести тайм-лайн до 100 минут.
Илья Кутепов - 3.5. Вышел на замену и отметился двумя прекрасными и уверенными отборами.
Юрий Лодыгин - 3.5. В эпизоде с голом Самедова еще можно сетовать на невнимательность защитников, а вот удар Луиза Адриано голкипер "Зенита" немного зевнул, длиннорукий Лунев мог бы дотянуться до мяча, хотя это все из разряда "если бы бабушка стала дедушкой". А вот во втором тайме потащил мертвый мяч после удара Промеса
Бранислав Иванович - 3.0. Ну не самый идеальный матч Ивановича, на фоне Мамманы вообще растворился.
Эмануэль Маммана - 4.5. На пару с Ивановичем упустил Самедова, но отметился удачными действиями против Зе Луиша. Во втором тайме набрал солидное количество перехватов, прерывая спартаковские разрезающие передачи. Выдал подкат матча, обезмячив Луиза Адриано, когда бразилец выходил один на один. Да и вообще шикарно сыграл во второй половине встречи. Но один в поле не воин.
Игорь Смольников - 3.0. Если бы не мертвейший Промес, то Смольникова бы кучу раз могли наказать за позиционные ошибки. В атаке был активен, но это типичный такой Игорь. Был заменен на Дзюбу.
Доменико Кришито - 4.0. Капитан "Зенита" включается в дело именно тогда, когда надо. Привычно был хорош в борьбе, вколотил такой нужный для команды Манчини гол, лидерские качества и профессионализм итальянца заслуживают уважение. Но этого сегодня не хватило.
Матиас Краневиттер - 2.0. 34 минуты на поле, в течение которых Матиас частенько позволял "Спартаку" разгуляться в опорной зоне. Поэтому Манчини отправил Кузяева в центр поля и выпустил Ригони
Леандро Паредес - 2.5. "Оскар" этому господину за роль главной жертвы аргентинского народа в эпизоде с Александром Самедовым. Во втором тайме сосредоточился больше на игре в футбол и помог "Зениту" перехватить контроль над центром поля, однако, безрезультатно.
Далер Кузяев - 3.5. Цепкость Кузяева пригодилась "Зениту" в центре поля после ухода Краневиттера, именно там все-таки Кузяев и выглядит наиболее органично.
Юрий Жирков - 3.5. Разрывал фланг Ещенко, но подустал во втором тайме, попросил замену, хотя молодой Жирков бы втоптал "Спартак" в газон. Но годы идут. Мир стареет, Жирков тоже.
Дмитрий Полоз - 3.0. Вернул "Зенит" в игру, осуществив прорыв по правому флангу, а дальше как-то потерялся, так как чаще гости использовали Ригони
Эмилиано Ригони - 3.5. Вышел и добавил импульса атакам "Зенита", которого и хватило, чтобы быстро реанимировать перспективы сине-бело-голубых в этой игре. Разгонял атаки из глубины, эффектно возил оппонентов. А вот после 65-й минуты против Ригони спартаковцы уже начали действовать персонально, отчего в билд-апе у "Зенита" начали возникать проблемы.
Александр Кокорин - 3.0. Эпично упустил шанс сравнять счет перед самым перерывом, зарядив в штангу. В целом, был очень активен и изматывал оборону соперника
Себастьян Дриусси - 2.0. Вышел довольно-таки бестолково.
Артем Дзюба - 2.0. Вышел еще более бестолково чем Дриусси
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Спартак"
Александр Селихов - 4.0. С голом, конечно, помешал Селихову партнер (Самедов это был). Во втором тайме почти оформил трюк имени Филимонова-Джанаева, однако, дважды потом выручил свою команду. Оформил еще сэйв после удара Кокорина, но там и форвард не очень сильно пробил.
Андрей Ещенко - 3.0. Правому защитнику "Спартака" пришлось столкнуться с большим давлением на свой фланг, бросалось в глаза, что после травмы Андрею было тяжело вывозить в таком темпе.
Сальваторе Боккетти - 4.0. Конечно, итальянец не обладает таким первым пасом как Таски, но в борьбе Сальваторе всегда преуспевал. Другое дело, что регулярно Боккетти совершает мелкие ошибки, чем "Зенит" частенько пользовался в этой игре. В концовке не просел.
Георгий Джикия - 5.0. Просто гений.
Дмитрий Комбаров - 4.5. Прервал опасную атаку "Зенита" на первых минутах, выдал точнейший навес на Самедова, носился как угорелый по флангу, чередуя ошибки с блестящими действиями, по крайней мере, в отсутствии старания Комбарова точно нельзя обвинить. Получил травму в концовке матча. Здоровья Дмитрию.
Денис Глушаков - 4.0. Отметился неточным дальним ударом в начале матча и нестабильной игрой в единоборствах, где-то выигрывал, где-то привычно упускал. Однако, в самом финале матча мобилизовался и затащил в нескольких эпизодах, перехватил опасную передачу на Ригони
Фернандо - 3.5. Было тяжело бразильцу, которого как и в Санкт-Петербурге "Зенит" просто пытался уничтожить, но в этот раз Фернандо с прессингом справлялся немного успешнее. Ну и передачи из глубины никто не отменял, в борьбе тоже был неплох. Но в самой концовке так наелся, что удалился. Посмотрел на себя по телевизору.
Александр Самедов - 4.0. Неплохо вернулся после долгого восстановления, забил сам, оформил предголевой пас на Зе Луиша, но зачем-то выставил ногу после удара Кришито, дезориентировав Селихова. Неоднозначно вышло, но хорошо, в целом. Особенно после травмы.
Куинси Промес - 2.5. Напоминал сегодня своего тезку, который Овусу-Абейе. Включился только ближе к 60-й минуте, когда вынырнул на передачу Зобнина и пробил по воротам. И все.
Луиз Адриано - 4.0. Запорол убойнейший момент в самом начале матча, но исправился прекраснейшим голом в ворота Лодыгина. Привычно с большим желанием отрабатывал в обороне и в контрпрессинге. Однако, не реализовал выход один на один, когда можно было успокоить всю игру.
Зе Луиш - 4.5. Можно к игроку, которого любят московские сотрудники ГИБДД, относиться по-разному, но в плане игры в подыгрыше это один из самых эффективных игроков чемпионата России. Сделал два гола "Спартака" своими умными передачами.
Роман Зобнин - 4.0. Вышел укрепить проседающий спартаковский центр поля, вышло неплохо. Сам однажды очень симпатично прошелся к чужим воротам, далее вообще оказался на правом фланге, отметившись опасной передачей на Промеса. Мобильный Зобнин сумел помочь сдержать "Зенит" в финальной стадии игры.
Марио Пашалич - 3.5. Вышел, чтобы добить "Зенит", когда господин Мешков усиленно пытался довести тайм-лайн до 100 минут.
Илья Кутепов - 3.5. Вышел на замену и отметился двумя прекрасными и уверенными отборами.
"Зенит"
Юрий Лодыгин - 3.5. В эпизоде с голом Самедова еще можно сетовать на невнимательность защитников, а вот удар Луиза Адриано голкипер "Зенита" немного зевнул, длиннорукий Лунев мог бы дотянуться до мяча, хотя это все из разряда "если бы бабушка стала дедушкой". А вот во втором тайме потащил мертвый мяч после удара Промеса
Бранислав Иванович - 3.0. Ну не самый идеальный матч Ивановича, на фоне Мамманы вообще растворился.
Эмануэль Маммана - 4.5. На пару с Ивановичем упустил Самедова, но отметился удачными действиями против Зе Луиша. Во втором тайме набрал солидное количество перехватов, прерывая спартаковские разрезающие передачи. Выдал подкат матча, обезмячив Луиза Адриано, когда бразилец выходил один на один. Да и вообще шикарно сыграл во второй половине встречи. Но один в поле не воин.
Игорь Смольников - 3.0. Если бы не мертвейший Промес, то Смольникова бы кучу раз могли наказать за позиционные ошибки. В атаке был активен, но это типичный такой Игорь. Был заменен на Дзюбу.
Доменико Кришито - 4.0. Капитан "Зенита" включается в дело именно тогда, когда надо. Привычно был хорош в борьбе, вколотил такой нужный для команды Манчини гол, лидерские качества и профессионализм итальянца заслуживают уважение. Но этого сегодня не хватило.
Матиас Краневиттер - 2.0. 34 минуты на поле, в течение которых Матиас частенько позволял "Спартаку" разгуляться в опорной зоне. Поэтому Манчини отправил Кузяева в центр поля и выпустил Ригони
Леандро Паредес - 2.5. "Оскар" этому господину за роль главной жертвы аргентинского народа в эпизоде с Александром Самедовым. Во втором тайме сосредоточился больше на игре в футбол и помог "Зениту" перехватить контроль над центром поля, однако, безрезультатно.
Далер Кузяев - 3.5. Цепкость Кузяева пригодилась "Зениту" в центре поля после ухода Краневиттера, именно там все-таки Кузяев и выглядит наиболее органично.
Юрий Жирков - 3.5. Разрывал фланг Ещенко, но подустал во втором тайме, попросил замену, хотя молодой Жирков бы втоптал "Спартак" в газон. Но годы идут. Мир стареет, Жирков тоже.
Дмитрий Полоз - 3.0. Вернул "Зенит" в игру, осуществив прорыв по правому флангу, а дальше как-то потерялся, так как чаще гости использовали Ригони
Эмилиано Ригони - 3.5. Вышел и добавил импульса атакам "Зенита", которого и хватило, чтобы быстро реанимировать перспективы сине-бело-голубых в этой игре. Разгонял атаки из глубины, эффектно возил оппонентов. А вот после 65-й минуты против Ригони спартаковцы уже начали действовать персонально, отчего в билд-апе у "Зенита" начали возникать проблемы.
Александр Кокорин - 3.0. Эпично упустил шанс сравнять счет перед самым перерывом, зарядив в штангу. В целом, был очень активен и изматывал оборону соперника
Себастьян Дриусси - 2.0. Вышел довольно-таки бестолково.
Артем Дзюба - 2.0. Вышел еще более бестолково чем Дриусси
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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