Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:35
Совсем неитальянский футбол (13)
Совсем неитальянский футбол (13)
19:29
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Александр Жуков: ''Спартак'' забил в меньшинстве - это чудо
Глава олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал победу Спартака'' над ''Зенитом'' в матче 18-го тура РФПЛ.
- Обе команды сыграли в прекрасный, открытый футбол. Было много острых моментов, иногда блестяще действовали вратари. Особенно запомнился второй гол "Спартака'', отличная комбинация в одно касание. В целом, настоящий матч лидеров.
Отмечу, что мы привыкли, что Спартак'' проигрывает в конце матча но сегодня произошло чудо и красно-белые'' отличились в конце, играя в меньшинстве. Хотя и соперника было много моментов в конце. Думаю, что этот матч показывает, что в России сильный чемпионат.
- Спартак'' вернулся в борьбу за золото''?
- Пока рано говорить об этом, все же отрыв от ''Локомотива'' приличный, но то, что ''Зенит'' и ЦСКА рядом, доказывает, что борьба будет напряженной.
- Как оцениваете разговоры о погодных условиях во время матчей?
- Играть в минус 15 - это плохо. Футбол должен быть организован в более комфортных условиях, в ином случае риск получения травмы возрастает.
Rusfootball.info
- Обе команды сыграли в прекрасный, открытый футбол. Было много острых моментов, иногда блестяще действовали вратари. Особенно запомнился второй гол "Спартака'', отличная комбинация в одно касание. В целом, настоящий матч лидеров.
Отмечу, что мы привыкли, что Спартак'' проигрывает в конце матча но сегодня произошло чудо и красно-белые'' отличились в конце, играя в меньшинстве. Хотя и соперника было много моментов в конце. Думаю, что этот матч показывает, что в России сильный чемпионат.
- Спартак'' вернулся в борьбу за золото''?
- Пока рано говорить об этом, все же отрыв от ''Локомотива'' приличный, но то, что ''Зенит'' и ЦСКА рядом, доказывает, что борьба будет напряженной.
- Как оцениваете разговоры о погодных условиях во время матчей?
- Играть в минус 15 - это плохо. Футбол должен быть организован в более комфортных условиях, в ином случае риск получения травмы возрастает.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.