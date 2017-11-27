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Александр Жуков: ''Спартак'' забил в меньшинстве - это чудо

Глава олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал победу Спартака'' над ''Зенитом'' в матче 18-го тура РФПЛ.

- Обе команды сыграли в прекрасный, открытый футбол. Было много острых моментов, иногда блестяще действовали вратари. Особенно запомнился второй гол "Спартака'', отличная комбинация в одно касание. В целом, настоящий матч лидеров.

Отмечу, что мы привыкли, что Спартак'' проигрывает в конце матча но сегодня произошло чудо и красно-белые'' отличились в конце, играя в меньшинстве. Хотя и соперника было много моментов в конце. Думаю, что этот матч показывает, что в России сильный чемпионат.

- Спартак'' вернулся в борьбу за золото''?
- Пока рано говорить об этом, все же отрыв от ''Локомотива'' приличный, но то, что ''Зенит'' и ЦСКА рядом, доказывает, что борьба будет напряженной.

- Как оцениваете разговоры о погодных условиях во время матчей?
- Играть в минус 15 - это плохо. Футбол должен быть организован в более комфортных условиях, в ином случае риск получения травмы возрастает.

Rusfootball.info
Сегодня, 22:21
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№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну всех кого могли подтянули. и Лавров и Жуков и т.д. Если бы Лодыгин не напускал, то обязательно бы пенальти нам поставили.
Регистрация: 17.09.2017
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