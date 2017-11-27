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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Аркадий Дворкович: "Спартак" продолжает бороться за золото, как и еще пять команд
Вице-президент России Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от победы "Спартака" над Зенитом" в матче 18-го тура РФПЛ.
- Игра понравилась. Все выкладывались до конца. Конечно, после третьего на последних секундах становится понятно, что команда соперника создает свободные зоны. В целом, результат матча справедливый. "Спартак" все еще в чемпионской гонке. Однако за титул борются еще пять команд.
Также, хотел бы снова попросить спартаковских болельщиков аккуратнее относиться к своим футболистам. На этом матче не было видно мяча, когда зажгли фаейры. Притом в это время было два голевых момента у ворот Селихова.
- Футбол сейчас проходит в холодную погоду...
- У нас страна не южная. Во время сезона, в любом случае, будут игры в холодную погоду. Считаю, что должен быть регламент, который надо соблюдать: если температура ниже обозначенного градуса, тогда играть не рекомендуется.
- Игра понравилась. Все выкладывались до конца. Конечно, после третьего на последних секундах становится понятно, что команда соперника создает свободные зоны. В целом, результат матча справедливый. "Спартак" все еще в чемпионской гонке. Однако за титул борются еще пять команд.
Также, хотел бы снова попросить спартаковских болельщиков аккуратнее относиться к своим футболистам. На этом матче не было видно мяча, когда зажгли фаейры. Притом в это время было два голевых момента у ворот Селихова.
- Футбол сейчас проходит в холодную погоду...
- У нас страна не южная. Во время сезона, в любом случае, будут игры в холодную погоду. Считаю, что должен быть регламент, который надо соблюдать: если температура ниже обозначенного градуса, тогда играть не рекомендуется.
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