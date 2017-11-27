Аркадий Дворкович: "Спартак" продолжает бороться за золото, как и еще пять команд

Вице-президент Россииподелился впечатлениями от победы "Спартака" над Зенитом" в матче 18-го тура РФПЛ.- Игра понравилась. Все выкладывались до конца. Конечно, после третьего на последних секундах становится понятно, что команда соперника создает свободные зоны. В целом, результат матча справедливый. "Спартак" все еще в чемпионской гонке. Однако за титул борются еще пять команд.Также, хотел бы снова попросить спартаковских болельщиков аккуратнее относиться к своим футболистам. На этом матче не было видно мяча, когда зажгли фаейры. Притом в это время было два голевых момента у ворот Селихова.- У нас страна не южная. Во время сезона, в любом случае, будут игры в холодную погоду. Считаю, что должен быть регламент, который надо соблюдать: если температура ниже обозначенного градуса, тогда играть не рекомендуется.