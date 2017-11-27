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Аркадий Дворкович: "Спартак" продолжает бороться за золото, как и еще пять команд

Вице-президент России Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от победы "Спартака" над Зенитом" в матче 18-го тура РФПЛ.

- Игра понравилась. Все выкладывались до конца. Конечно, после третьего на последних секундах становится понятно, что команда соперника создает свободные зоны. В целом, результат матча справедливый. "Спартак" все еще в чемпионской гонке. Однако за титул борются еще пять команд.

Также, хотел бы снова попросить спартаковских болельщиков аккуратнее относиться к своим футболистам. На этом матче не было видно мяча, когда зажгли фаейры. Притом в это время было два голевых момента у ворот Селихова.

- Футбол сейчас проходит в холодную погоду...
- У нас страна не южная. Во время сезона, в любом случае, будут игры в холодную погоду. Считаю, что должен быть регламент, который надо соблюдать: если температура ниже обозначенного градуса, тогда играть не рекомендуется.
Сегодня, 22:37
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№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 23:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
К сожалению нас обрекли, сраптак заручился поддержкой кого только можно. ну ничего , толком они не отомстили. И война еще не закончена.

Тогда и ник смени на обречённый, чучело


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: seryu Москва (Сегодня, 22:59) #
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Цитата: Подъебоносный Зенит
К сожалению нас обрекли, сраптак заручился поддержкой кого только можно. ну ничего , толком они не отомстили. И война еще не закончена.


Клоун, а разве с вами кто-то воюет, это просто игра,
не принимай так близко к сердцу.
Регистрация: 17.03.2009
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:49) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
К сожалению нас обрекли, сраптак заручился поддержкой кого только можно. ну ничего , толком они не отомстили. И война еще не закончена.

и это говорит фанат бомжей...
Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
К сожалению нас обрекли, сраптак заручился поддержкой кого только можно. ну ничего , толком они не отомстили. И война еще не закончена.
Регистрация: 17.09.2017
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