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Денис Глушаков: с победой нашу красно-белую семью

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) поздравил всех красно-белых с победой.

Глушаков в инстаграме выложил совместную фотографию команды.

"С победой нашу красно-белую семью!", - написал Глушаков.

Сегодня, 23:09
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№17 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 23:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
прошлогодней бандой .

Банальная ситуация: мужик на "Запоре" бьёт "Мерс" бандюков. Выходят пацаны, пальцы в стороны:
- Ну всё мужик, ты попал! Ты не врубаешься, кого сейчас задел! Мы же банда!
Мужик достаёт из багажника автомат и даёт короткую очередь. Бандюки в ступоре:
- Мужик, ты не врубаешься, ты реально труп! Мы же банда!
Мужик дал ещё одну очередь и говорит: раздевайтесь. Бандюки орут: мужик, ты что, мы же банда! Очередь. Бандюки раздеватся. А теперь, говорит мужик,трахайте друг друга. Бандюки вопят, мужик - очередь, пацаны решили автомат уважить: трахнули друг друга. Одеваются и бормочут: ну всё, мужик, конец тебе, мы же банда... А мужик и говорит: да какая вы банда! Так, шайка ***ов....
Регистрация: 16.07.2016
№16 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С Победой . Сегодня вы были той , прошлогодней бандой .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№15 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 23:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что -то не вяжутся красно-чёрные рассуждения о том что это просто 3 очка с тем шабашом который происходит.
Регистрация: 17.09.2017
№14 Написал: oblom (Сегодня, 23:35) #
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Trucha,
Боксеров после нокаута всех увозят в реанимацию?
Регистрация: 11.02.2017
№13 Написал: Tokio581 (Сегодня, 23:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
Цитата: Tokio581
Ладно хер свами с победой КБ


адекват ниче более, ты поймешь

Не ну просрали сами дебилы че теперь а Спартаку поздравления и удачи в ЛЧ
Регистрация: 18.04.2016
№12 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 23:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь семья по-итальянски - "mafia"! smirk
Регистрация: 2.08.2013
№11 Написал: liasport433 (Сегодня, 23:27) #
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Цитата: Tokio581
Ладно хер свами с победой КБ


адекват ниче более, ты поймешь
Регистрация: 19.06.2017
№10 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 23:22) #
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Цитата: AVG

Это фото старое. Там нет Зе. И Таски с травмой не играл, а здесь он в халате.

где ты тут Таски в халате увидел глорик?
Регистрация: 29.03.2013
№9 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 23:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец, капитан! А этих, вонючих...Туды их, в качель!


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№8 Написал: Tokio581 (Сегодня, 23:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ладно хер свами с победой КБ
Регистрация: 18.04.2016
№7 Написал: vvSpartak (Сегодня, 23:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
А я то думал Комбарова прямиком в реанимацию увезли,а тут такие дела....
Симулянт самый первый в очереди!

Куда ему до Паредоса


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№6 Написал: AVG Россия (Сегодня, 23:17) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
Симулянт самый первый в очереди!

Это фото старое. Там нет Зе. И Таски с травмой не играл, а здесь он в халате.
Регистрация: 18.11.2016
№5 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 23:16) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»

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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№4 Написал: holod хамина (Сегодня, 23:13) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Локомотив»
ну уж прямо семью....глушак удивил..полностью мясным стал..это то ладно..а вот на фото доходяга комбаров уже сидит и орет что то..а ведь уползал на брюхе с поля перед этим..симмулянт хренов....
Регистрация: 16.05.2011
№3 Написал: Trucha (Сегодня, 23:12) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
А я то думал Комбарова прямиком в реанимацию увезли,а тут такие дела....
Симулянт самый первый в очереди!
Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: XERX - (Сегодня, 23:12) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
красавцы!!!
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:11) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за победу! Сегодня на поле была КОМАНДА!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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