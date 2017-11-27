Денис Глушаков: с победой нашу красно-белую семью

С победой нашу красно-белую семью! ???#спартак #победа#москва #столица #россия #краснобелые #спартакмосква A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Nov 27, 2017 at 11:06am PST

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) поздравил всех красно-белых с победой.Глушаков в инстаграме выложил совместную фотографию команды."С победой нашу красно-белую семью!", - написал Глушаков.