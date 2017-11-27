Опрос:

Новости партнеров

Болельщиков "Зенита" продержали на стадионе после матча со "Спартаком" 75 минут

Болельщикам "Зенита" разрешили покинуть стадион после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3) только через 75 минут после финального свистка.

Гостей сегодня поддерживало порядка 2 тысяч.

Сегодня, 23:12
Напечатать
9
(3)
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 23:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
iDEAD,
Правильно - "Ну и?" smile
Регистрация: 2.08.2013
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:45) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
в москве не умеют организовывать выход людей со стадиона? сначала лужа теперь это?
как же они собрались на чм работать то?


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: Tokio581 (Сегодня, 23:36) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Надо было вообще не впускать! Бомжам место на улице в Бомжеграде, а не в Москве на нашей арене

Уебись об столб баран
Регистрация: 18.04.2016
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 23:32) #
  • +1
  •  (5)

Это сделали ,из за того чтобы обезопасить болел зенита и Спартака.
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Зато драк наверное не случилось.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 23:23) #
  • +2
  •  (4)

и??
Регистрация: 29.03.2013
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 23:22) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Надо было вообще не впускать! Бомжам место на улице в Бомжеграде, а не в Москве в нашей свинарне

laughing
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:20) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
МАЛО!!!!!!! Пешком до бомжатни!!!!!!!!! Вот это им в радость!
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:18) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Надо было вообще не впускать! Бомжам место на улице в Бомжеграде, а не в Москве на нашей арене


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.