Болельщиков "Зенита" продержали на стадионе после матча со "Спартаком" 75 минут

Через 75 минут после окончания матча фанатов Зенита отпустили pic.twitter.com/mpWXVuS8vd — Филипп Папенков (@PippoGranato) November 27, 2017

Болельщикам "Зенита" разрешили покинуть стадион после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3) только через 75 минут после финального свистка.Гостей сегодня поддерживало порядка 2 тысяч.