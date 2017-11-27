Денис Глушаков: с днем рождения! Приезжайте еще (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против"Зенита" (3:1) опубликовал на своей странице видеоролик."С днем рождения! Приезжайте еще", написал Глушаков.Напомним, что сегодня у главного тренера питерцев Роберто Манчини день рождения. Ему исполнилось 53 года.