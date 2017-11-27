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Денис Глушаков: с днем рождения! Приезжайте еще (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против"Зенита" (3:1) опубликовал на своей странице видеоролик.

"С днем рождения! Приезжайте еще", написал Глушаков.

Напомним, что сегодня у главного тренера питерцев Роберто Манчини день рождения. Ему исполнилось 53 года.

Сегодня, 23:45
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№8 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 23:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кэп-красавец))
вбил свой гвоздь в крышку гроба бамжатни)))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
ну победили и победили! хорошая игра!
имхо, можно и больше уважения к сопернику, от которого поймали пятерку на выезде, да и дома отнюдь не доминировали - могли и не отскочить на 45й минуте!

Могли . А могли и больше забить . А насчёт " уважения " - почитай комменты и прогнозы от ваших знаменитостей , тех же Орлова и Кержакова .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
деревня она и есть деревня.больше сказать нечего

Ну куда уж нам до культурный столицы,академики,да артисты одни,и даже статуя деревянная есть во весь рост)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: ZeArt (Сегодня, 23:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как смешно.Дебилы свиные.Сука как хорошо было у нас дома вас растереть в порошок.Столько соплей свиных было.
Регистрация: 15.07.2017
№4 Написал: MIG Piter (Сегодня, 23:52) #
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online

ну победили и победили! хорошая игра!
имхо, можно и больше уважения к сопернику, от которого поймали пятерку на выезде, да и дома отнюдь не доминировали - могли и не отскочить на 45й минуте!


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
деревня она и есть деревня.больше сказать нечего


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 23:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это пять. joy joy joy


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 23:47) #
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online

бу-га-га С днем рождения!)))
Регистрация: 13.03.2017
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