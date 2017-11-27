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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Денис Глушаков: с днем рождения! Приезжайте еще (видео)
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против"Зенита" (3:1) опубликовал на своей странице видеоролик.
"С днем рождения! Приезжайте еще", написал Глушаков.
Напомним, что сегодня у главного тренера питерцев Роберто Манчини день рождения. Ему исполнилось 53 года.
"С днем рождения! Приезжайте еще", написал Глушаков.
Напомним, что сегодня у главного тренера питерцев Роберто Манчини день рождения. Ему исполнилось 53 года.
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