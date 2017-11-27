Георгий Джикия - фанатам: вы просто топ!

Вы просто ??? С победой Семья??? A post shared by Георгий Джикия (@georgiy_14) on Nov 27, 2017 at 11:24am PST

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поблагодарил фанатов клуба, которые назвали решение защитника отвергнуть вариант с переходом в "Зенит" крутым поступком."Вы просто топ! С победой, Семья", - написал Джикия.Ранее сообщалось, что "Зенит" сделал футболисту шикарное предложение, однако Джикия продлил контракт со "Спартаком".