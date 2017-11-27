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Георгий Джикия - фанатам: вы просто топ!

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поблагодарил фанатов клуба, которые назвали решение защитника отвергнуть вариант с переходом в "Зенит" крутым поступком.

"Вы просто топ! С победой, Семья", - написал Джикия.

Ранее сообщалось, что "Зенит" сделал футболисту шикарное предложение, однако Джикия продлил контракт со "Спартаком".

Вы просто ??? С победой Семья???

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Сегодня, 23:47
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№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 23:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
лучший!Будущий капитан Спартака,здоровья!!
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:49) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жора! Ты просто молодчага!!!!!!!!!! По игре!!!!!! И быть тебе капитаном!!!!!!! По характеру!
Регистрация: 13.03.2012
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