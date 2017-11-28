Александр Мостовой: несмотря на свою текущую форму, "Зенит" будет продолжать борьбу за золото

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью дляпрокомментировал матч 18-го тура Премьер-Лиги между своей бывшей командой и "Зенитом" (3:1).Матч оставил положительные эмоции и впечатления. Мы увидели хороший футбол в исполнении обеих команд. Ещё до игры говорили, что у "Спартака" есть преимущество во многих аспектах, в итоге мы в этом убедились. По игровым моментам "красно-белые" выглядели предпочтительнее, и нужно учитывать ещё родные стены, а также состояние реванша, поскольку 1:5 в первом круге помнили многие. Поэтому "Спартак" выглядел сверхмотивированным, особенно это было заметно в единоборствах, и именно бойцовских качеств и не хватило "Зениту". Это, наверное, связано в первую очередь с футболистами. Да и "Спартак" играл на удержание, чуть что выбивая мяч или падая, ну, и правильно делали. Вот так же нужно было поступать и в матче с "Марибором": падайте, выбивайте куда угодно, бегайте с мячом и не пропустите.Это не признание Манчини своей ошибки со стартовым составом. Команда проигрывала 0:2, понятно, что нужен был ещё один атакующий футболист. Такую замену произвёл бы любой тренер.Согласен с тем, что Квинси был не так заметен, но вот Кокорин проделал много полезной работы. А забей он в концовке первого тайма - мы бы говорили о Кокорине в другом контексте. Александр действовал нормально, был полезен.Такое мнение среди болельщиков ходит по причине антуража и футбольной атмосферы вокруг команд. Стадион такого класса, аншлаг, всё в "красно-белым"... Такая атмосфера заведёт любого. А убери болельщиков - и атмосфера будет совсем иной, мы бы сейчас говорили: "Ёлки-палки, ну что это за футбол". Я принимал участие во многих подобных матчах и понимаю важность такой атмосферы.Думаю, несмотря на свою текущую форму, "Зенит" будет продолжать борьбу за золото. То же самое я говорил и о "Спартаке" в начале сезона, когда были неудачные результаты. В каждом чемпионате есть 4-5 клубов, которые в любом случае будут наверху: по составу, по бюджету и по другим подобным аспектам. Поэтому борьба будет продолжаться, и несмотря на то, что позади 18 туров, сейчас никаких выводов делать не стоит.