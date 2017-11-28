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Александр Мостовой: несмотря на свою текущую форму, "Зенит" будет продолжать борьбу за золото

Александр Мостовой: несмотря на свою текущую форму, "Зенит" будет продолжать борьбу за золото Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч 18-го тура Премьер-Лиги между своей бывшей командой и "Зенитом" (3:1).

- Об игре:

Матч оставил положительные эмоции и впечатления. Мы увидели хороший футбол в исполнении обеих команд. Ещё до игры говорили, что у "Спартака" есть преимущество во многих аспектах, в итоге мы в этом убедились. По игровым моментам "красно-белые" выглядели предпочтительнее, и нужно учитывать ещё родные стены, а также состояние реванша, поскольку 1:5 в первом круге помнили многие. Поэтому "Спартак" выглядел сверхмотивированным, особенно это было заметно в единоборствах, и именно бойцовских качеств и не хватило "Зениту". Это, наверное, связано в первую очередь с футболистами. Да и "Спартак" играл на удержание, чуть что выбивая мяч или падая, ну, и правильно делали. Вот так же нужно было поступать и в матче с "Марибором": падайте, выбивайте куда угодно, бегайте с мячом и не пропустите.

- О замене Краневиттера на Ригони в середине первого тайма:

Это не признание Манчини своей ошибки со стартовым составом. Команда проигрывала 0:2, понятно, что нужен был ещё один атакующий футболист. Такую замену произвёл бы любой тренер.

- Об игре Кокорина и Промеса:

Согласен с тем, что Квинси был не так заметен, но вот Кокорин проделал много полезной работы. А забей он в концовке первого тайма - мы бы говорили о Кокорине в другом контексте. Александр действовал нормально, был полезен.

- Действительно ли это была игра европейского уровня:

Такое мнение среди болельщиков ходит по причине антуража и футбольной атмосферы вокруг команд. Стадион такого класса, аншлаг, всё в "красно-белым"... Такая атмосфера заведёт любого. А убери болельщиков - и атмосфера будет совсем иной, мы бы сейчас говорили: "Ёлки-палки, ну что это за футбол". Я принимал участие во многих подобных матчах и понимаю важность такой атмосферы.

- О положении турнирной таблицы:

Думаю, несмотря на свою текущую форму, "Зенит" будет продолжать борьбу за золото. То же самое я говорил и о "Спартаке" в начале сезона, когда были неудачные результаты. В каждом чемпионате есть 4-5 клубов, которые в любом случае будут наверху: по составу, по бюджету и по другим подобным аспектам. Поэтому борьба будет продолжаться, и несмотря на то, что позади 18 туров, сейчас никаких выводов делать не стоит.
Теги: Мостовой Спартак Зенит
Сегодня, 00:09
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№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Бомжехуниорс. Приезжай еще grinning
Что вы будете делать с этими аргентосами за 100 евролямов купленными под итальянца.
Ведь дргуим тренерам не нужен будет этот этот пионеротряд с пляжей копакабаны.

Кому же вы тогда вдули в Питере?
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 01:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
interested,
Да ладно тебе))) Вспомни как в том году Убийца Локо засерал, а в этом они лидеры... Пусть и не надолго ;р
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: interested (Сегодня, 00:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Саня, душа! Спасибо! heart_eyes

Цитата: Кир Мяс
все же Зениту не хватает Нету
Тренера не хватает "Зениту"! rage
Регистрация: 18.10.2013
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:34) #
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все же Зениту не хватает Нету
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжехуниорс. Приезжай еще grinning
Что вы будете делать с этими аргентосами за 100 евролямов купленными под итальянца.
Ведь дргуим тренерам не нужен будет этот этот пионеротряд с пляжей копакабаны.
Регистрация: 22.09.2007
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