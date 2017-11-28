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Хавьер Пасторе может перейти в "Интер" или "Атлетико"

"Атлетико" и "Интер" заинтересованы в услугах полузащитника "ПСЖ" Хавьера Пасторе, информирует As.

Мадридский клуб изучает возможность приобретения игрока этой зимой, когда завершит свое действие их запрет на трансферы. Отмечается, что Пасторе привлекает возможность поработать с Диего Симеоне.
Теги: Пасторе ПСЖ Интер Атлетико Трансферы
Сегодня, 01:20
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