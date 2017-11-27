Артем Ребров: долги нужно возвращать

Долги нужно возвращать. Спасибо ребята!!! Всех с победой?????? ??? A post shared by Artem Rebrov (@rebrov32) on Nov 27, 2017 at 11:23am PST

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) опубликовал командное фото на своей странице в Инстаграме."Долги нужно возвращать. Спасибо, ребята! Всех с победой", - написал Ребров.В первом круге "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:1.