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Артем Ребров: долги нужно возвращать

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) опубликовал командное фото на своей странице в Инстаграме.

"Долги нужно возвращать. Спасибо, ребята! Всех с победой", - написал Ребров.

В первом круге "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:1.

Долги нужно возвращать. Спасибо ребята!!! Всех с победой?????? ???

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Теги: Ребров Спартак Зенит
Сегодня, 01:38
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9
(1)
№9 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 02:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как тебя сегодня не хватало Артемка))


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:41) #
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Цитата: ryzpm999
Да что такое?... Пиши, вышлем, на кокс только не рассчитывай..Животных всегда жаль было..

Ничего переживу как то , здоровее буду, спасибо).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 02:41) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тема!!! Мы тоже премся! УРРРА!!! Все по делу. Наше дело правое - мы победим.
Регистрация: 5.03.2017
№6 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 02:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: ryzpm999
А с чего? Я коксом, в отличии от тебя, не балуюсь)))

Кот бедное животное на кокс средств не хватит)) На выпивон и то не хватает порой.

Да что такое?... Пиши, вышлем, на кокс только не рассчитывай..Животных всегда жаль было..
Регистрация: 29.08.2010
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:24) #
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Цитата: ryzpm999
А с чего? Я коксом, в отличии от тебя, не балуюсь)))

Кот бедное животное на кокс средств не хватит)) На выпивон и то не хватает порой.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 02:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: ryzpm999
О, очнулся упырь)) Ты не наглотался после матча Wiskas? Не покончил жизнь свою кошачью самоубийством ? Жив, ещё, хороняка???)))))))))))))))))

Сибирячок тебя забанили, гы?

А с чего? Я коксом, в отличии от тебя, не балуюсь)))
Регистрация: 29.08.2010
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:15) #
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Цитата: ryzpm999
О, очнулся упырь)) Ты не наглотался после матча Wiskas? Не покончил жизнь свою кошачью самоубийством ? Жив, ещё, хороняка???)))))))))))))))))

Сибирячок тебя забанили, гы?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 02:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Традиции тоже нужно чтить. Ждем следующего сезона на Зенит-арена ))

О, очнулся, упырь)) Ты не наглотался после матча Wiskas? Не покончил жизнь свою кошачью самоубийством ? Жив ещё, хороняка???)))))))))))))))))
Регистрация: 29.08.2010
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:57) #
  • -3
  •  (5)

Традиции тоже нужно чтить. Ждем следующего сезона на Зенит-арена ))


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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