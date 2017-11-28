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Гонсало Игуаин не сыграет против "Наполи"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин не сыграет с "Наполи" в 15-м туре чемпионата Италии, сообщает Sky Sport Italia.

Аргентинец будет вынужден пропустить встречу со своей бывшей командой из-за операции на руке.

Матч состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск.
Теги: Игуаин Ювентус Наполи
Сегодня, 04:16
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