Гонсало Игуаин не сыграет против "Наполи"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин не сыграет с "Наполи" в 15-м туре чемпионата Италии, сообщает Sky Sport Italia.Аргентинец будет вынужден пропустить встречу со своей бывшей командой из-за операции на руке.Матч состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск.