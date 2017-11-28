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Сергей Щербаков: у Манчини так много сильных игроков, что он не знает, как их лучше расположить

Экс-форвард "Шахтера", "Спортинга" и молодежной сборной России Сергей Щербаков дал свою оценку центральной игре 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1).

– Манчини полагает, что результат несправедлив. А вы как думаете?

– В таких случаях говорят – смотри на табло. "Спартак", в отличие от "Зенита", свои моменты использовал. А во втором тайме сменил тактику, грамотно выстроил игру на контратаках. И удержал победу. "Зенит" же, помимо реализации, подвела другая проблема.

– Какая же?

– В распоряжении Манчини так много сильных футболистов, что он не знает, как их лучше расположить. Вот и сейчас с составом не угадал. В итоге еще до перерыва убрал с поля Краневиттера, поменял схему. В "Зените" до сих пор нет стабильного костяка. Если клуб претендует на чемпионство, такого быть не должно, - передает слова ветерана "СЭ".
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 08:03
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№2 Написал: N-52 (Сегодня, 08:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да, это так. Главная задача любого руководителя - так организовать дело, чтобы большинство максимально раскрыло свои возможности для его лучшего выполнения. Сейчас этой организации в "Зените" пока нет. Большие команды создаются не сразу. Манчини "в пути" и работает. Веры и успеха ему. Без поражений побед не бывает.
Регистрация: 13.08.2012
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 08:24) #
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У Манчини так много слабых игроков, что он не знает что сними делать. Смольников, Лодыгин, Дзюба, Жирков и другие показали что значит игра паспортистов против бразильлцев. На прокачку к Кержакову их срочно. Дай бог здоровья Андрею Луневу, а Лодыгина нужно обменять в СКА Хабаровск на Довбню. Что это за вратарь у которого каждый удар в створ -гол. И на пятую точку падает при встрече с нападающим соперника. Смольникова - в дубль. Так в футбол сейчас не играют. Он категорически отказывается участвовать в оборонительных действиях команды. Безбашенный ноль. Либо манчини решит в перерыве кадровые проблемы о которых он говорил. Либо его ждет судьба Луческу и игра в Лиге Европы в следующем сезоне. При всем уважении к Юрию Жиркову, его время закончилось в футболе. максимум на один тайм ему хватает здоровья.
Регистрация: 17.04.2017
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