Василий Уткин: я был неправ, каюсь, Манчини - лучший тренер

Комментатор Василий Уткин высказался после гостевого поражения "Зенита" от "Спартака" (1:3) в матче премьер-лиги."Я был неправ, каюсь. Манчини - лучший тренер. "Зенит", продли с ним контракт!" – написал Уткин в твиттере.