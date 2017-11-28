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Василий Уткин: я был неправ, каюсь, Манчини - лучший тренер

Комментатор Василий Уткин высказался после гостевого поражения "Зенита" от "Спартака" (1:3) в матче премьер-лиги.

"Я был неправ, каюсь. Манчини - лучший тренер. "Зенит", продли с ним контракт!" – написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Манчини Зенит
Сегодня, 08:18
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№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 08:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не Уася - лучше цыгана им уже не найти. Буратино + Плаческо это была силище, а сейчас аргентинские бродячие артисты и голубой петушок Манчини - почувствуй разницу.
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Батька (Сегодня, 08:45) #
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Норм ещё зимой на 100 лямов аргентинцев купят и 3-4 место займут !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 08:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Комментарий гражданина с птичьей фамилией - из разряда "чтобы помнили..."
Регистрация: 30.11.2013
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