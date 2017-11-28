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Луис Суарес оскорбил судью на линии в матче с "Валенсией"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес обрушился с руганью на одного из лайнсменов в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (1:1), передает AS.

Уругваец сорвался в моменте, когда не был засчитан чистый гол форварда его партнера по команде Лионеля Месси. Сообщается, что Суарес после этого назвал лайнсмена трусом и дерьмом.
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 08:35
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