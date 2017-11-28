Опрос:

Новости партнеров

Экс-хавбек "Тюмени" продолжит карьеру в третьем дивизионе Бразилии

Полузащитник Рафаэл Клейтон на правах свободного агента перешел в "Операрио Ферровиарио", информирует Transfermarkt.de. Новый клуб 27-летнего бразильца в следующем сезоне будет выступить в третьем по силе дивизионе Бразилии.

В сезоне-2014/15 Клейтон отыграл 18 матчей в ФНЛ за "Тюмень", он забил пять мячей и сделав две голевые передачи.
Сегодня, 08:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.