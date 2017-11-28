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Рафаэль Бенитес: если нападающий попадает по мячу, он стоит 15 млн, если забивает - 25

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес высказал мнение по поводу цен на форвардов на трансферном рынке.

"Реальность такова, что если вы хотите купить нападающего, который каждый год забивает по 20 голов, то нужно заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов. Средние нападающие стоят от 15 до 25 миллионов. Если он попадает по мячу, цена – 15 миллионов, если забивает – 25.

Могу назвать пару игроков из любого клуба, которых мы могли бы приобрести, но их зарплаты и трансферы нам не по карману", - приводит слова Бенитеса "СЭ" со ссылкой на Sky Sports.
Теги: Бенитес Ньюкасл
Сегодня, 08:55
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