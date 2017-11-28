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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: Фернандеш с трудом дышал, хорошо, что бронхи не застудил
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о нефутбольной погоде после победы над хабаровским СКА (2:1).
– Играть у вас в конце ноября нельзя.
– Календарь составлял не СКА.
– Верно, но в сложившейся ситуации вы бы могли быть гибче. Можно было пожалеть игроков. Я прекрасно понимаю, что вопрос проведения матча в Хабаровске с нами, лидерами чемпионата, был вопросом отчасти даже репутации для всего региона, не только клуба. Вот только Хабаровск в ноябре не то место, где надо играть в футбол. У вас, по-моему, так мало зрителей в этом сезоне еще не было.
– "Локомотив" предлагал играть этот матч в Махачкале. Команды бы провели матч при пустых трибунах.
– Не при пустых, но зрителей было бы мало, согласен. Зато игроков бы сберегли. У вас Федотов ушел с поля по травме, у нас у Игнатьева проблемы. Фернандеш после матча с трудом дышал. Хорошо, если не заболел, бронхи не застудив.
Хабаровск - приятный город, чистый, центр ухоженный. Уверен, руководители региона хотят, чтобы у их команды все было хорошо. Но играть в Хабаровске в футбол нужно в апреле, в августе, в сентябре. А в ноябре надо в Махачкале играть, в Краснодаре.
Надеюсь, этот случай заставит нас всех задуматься, как жить дальше. Холодно в ноябре не только в Хабаровске, в декабре у нас еще два тура. Пусть клубы сообща задумаются о будущем. О том, как сделать, чтобы избежать впредь подобных ситуаций.
– Лидеры ФНЛ - клубы Красноярска, Оренбурга. Самары. Эти команды очень хотят в премьер-лигу. Они представляют отнюдь не южные регионы. В Казани, Екатеринбурге, Перми в это время тоже некомфортная погода.
– Не нужно частностей. Давайте думать об общей проблеме. Она у нас каждый год возникает, как холода начинается. Сегодня о Хабаровске говорят, завтра другой повод появится. Берегите игроков, без них нет футбола, нет зрелища.
– Лучшие клубы России, выбрав систему "осень - весна", играют во второй половине ноября и в декабре. Эта мера помогает таким клубам, как "Локомотив", успешно играть в еврокубках.
– Где-то польза есть, но не такая она большая, чтобы во второй лиге перерыв был полгода, а премьер-лига играла несколько туров на морозе. Но раз уж решили так жить, календарь должен быть гибким, а не как сейчас - в ноябре Хабаровск дома играет, а летом - на выезде. Те, кто тут был хотя бы раз, понимают: не дело это.
Город же приятный: Амур, икра, солнца много, люди на футбол ходят. Вот только приезжать сюда ради футбола надо летом и весной. Я вашей команде желаю удачи. Матч был сложным. Команда в Хабаровске всегда была с характером, но играть в мороз - это испытание, а не удовольствие. А футбол – он должен радость дарить всем, кто им живет - зрителям, игрокам, футболистам, руководителям, тренерам. Об этом всем, кто им занимается, надо обязательно помнить, – передает слова Семина официальный сайт СКА.
– Играть у вас в конце ноября нельзя.
– Календарь составлял не СКА.
– Верно, но в сложившейся ситуации вы бы могли быть гибче. Можно было пожалеть игроков. Я прекрасно понимаю, что вопрос проведения матча в Хабаровске с нами, лидерами чемпионата, был вопросом отчасти даже репутации для всего региона, не только клуба. Вот только Хабаровск в ноябре не то место, где надо играть в футбол. У вас, по-моему, так мало зрителей в этом сезоне еще не было.
– "Локомотив" предлагал играть этот матч в Махачкале. Команды бы провели матч при пустых трибунах.
– Не при пустых, но зрителей было бы мало, согласен. Зато игроков бы сберегли. У вас Федотов ушел с поля по травме, у нас у Игнатьева проблемы. Фернандеш после матча с трудом дышал. Хорошо, если не заболел, бронхи не застудив.
Хабаровск - приятный город, чистый, центр ухоженный. Уверен, руководители региона хотят, чтобы у их команды все было хорошо. Но играть в Хабаровске в футбол нужно в апреле, в августе, в сентябре. А в ноябре надо в Махачкале играть, в Краснодаре.
Надеюсь, этот случай заставит нас всех задуматься, как жить дальше. Холодно в ноябре не только в Хабаровске, в декабре у нас еще два тура. Пусть клубы сообща задумаются о будущем. О том, как сделать, чтобы избежать впредь подобных ситуаций.
– Лидеры ФНЛ - клубы Красноярска, Оренбурга. Самары. Эти команды очень хотят в премьер-лигу. Они представляют отнюдь не южные регионы. В Казани, Екатеринбурге, Перми в это время тоже некомфортная погода.
– Не нужно частностей. Давайте думать об общей проблеме. Она у нас каждый год возникает, как холода начинается. Сегодня о Хабаровске говорят, завтра другой повод появится. Берегите игроков, без них нет футбола, нет зрелища.
– Лучшие клубы России, выбрав систему "осень - весна", играют во второй половине ноября и в декабре. Эта мера помогает таким клубам, как "Локомотив", успешно играть в еврокубках.
– Где-то польза есть, но не такая она большая, чтобы во второй лиге перерыв был полгода, а премьер-лига играла несколько туров на морозе. Но раз уж решили так жить, календарь должен быть гибким, а не как сейчас - в ноябре Хабаровск дома играет, а летом - на выезде. Те, кто тут был хотя бы раз, понимают: не дело это.
Город же приятный: Амур, икра, солнца много, люди на футбол ходят. Вот только приезжать сюда ради футбола надо летом и весной. Я вашей команде желаю удачи. Матч был сложным. Команда в Хабаровске всегда была с характером, но играть в мороз - это испытание, а не удовольствие. А футбол – он должен радость дарить всем, кто им живет - зрителям, игрокам, футболистам, руководителям, тренерам. Об этом всем, кто им занимается, надо обязательно помнить, – передает слова Семина официальный сайт СКА.
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