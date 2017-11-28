Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Анатолий Бышовец: проблема организации игры в "Зените" осталась нерешенной

Отечественный тренер и эксперт Анатолий Бышовец дал свою оценку прошедшему матчу премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" (3:1).

"Я прогнозировал, что у спартаковцев есть несколько больше шансов. Связано это, прежде всего, с группой атаки. Мне казалось, что если ошибки, которые были сделаны на протяжении нескольких матчей в обороне, будут исправлены и удастся сбалансировать действия в атаке, то у "Спартака" будет хороший шанс на победу.

"Зенит" в последних матчах, может за исключением матча с "Тосно", испытывал проблемы в сочетании игроков в средней линии и в атаке. Это не могло не сказаться. По ходу матча оба тренера пытались внести коррективы, но это в большей степени удалось Каррере. Он имеет достаточный опыт работы в России, знает менталитет игроков, знает соперников.

Для Манчини прошло мало времени, чтобы адаптироваться к нашему футболу. Умение раскрыть потенциал новых игроков требует времени. Главное – найти взаимопонимание в игре. В этом смысле атака "Спартака" выглядит более сыгранной. Есть доверие друг к другу. Это позволяет забить такой мяч, который забил Луис Адриано.

"Спартак" вернул себе уверенность и то, что было ему присуще в прошлом году. Команда стала играть в оптимальном составе. Сегодняшняя победа укрепила сознание игроков, у них есть хорошие шансы на победу в сезоне.

Грязная игра "Зенита"? Это издержки эмоций, так как страсти накалены. Особой грубости я не видел, чтобы где-то кто-то умышленно пытался нанести травму. Красная карточка Фернандо – очень спорный момент. Он не нанес игроку травму. Он шел в борьбу очень агрессивно, но это не значит, что был фол.

Манчини сказал, что Глушакову надо было показывать красную карточку? Думаю, причины надо искать в другом. Не в судейской ошибке, а в том, что команда не сыграла на своем уровне.

Два нападающих, игроки сборной, Полоз и Кокорин не сумели забить. Проблема организации игры осталась нерешенной. Трудно испытывать чувство удовлетворения, когда команда проигрывает со счетом 3:1. У "Зенита" есть потенциал, осталось только раскрыть его. Уровень игроков достаточный для того, чтобы бороться за первые места", - передает слова Бышовца "Спорт уик-энд".
Теги: Бышовец Спартак Зенит
Сегодня, 09:28
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
отменять надо лимит, тогда и будет взаимопонимание. Кокорин ноль, бегает по всему полю, в защите помогает, ты нападающий,хера в защите делаешь? Жирков-бомжара, на талисман нам, стыдно такого игрока на поле видеть, на 60 минуте умолял тренера о замене, не вышло! смольников дно фнл его уровень, кузяев опорник, нахера его на правый край то, но даже в опорке косячил
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:42) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
я смотрю у поросят эйфория зашкаливает, ну да ладно они привыкли валяться ,как вчера . но Зенит если и не возьмет золото в этом году,то не из-за вчерашнего поражения, а тех 5 игр без побед,когда проводницу вперед пропустили.но я смотрю оптимистично на концовку чемпа и тоже уверен,что Зеня будет выше хрюшек.а вот паровозов явно тащат в этом году. ну и в заключении пусть победит сильнейший.
Регистрация: 21.07.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.