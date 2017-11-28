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Источник: "Ахмат" ведет переговоры о трансфере Жо

В сферу интересов "Ахмата" попал выступавший в ЦСКА в период с 2006 по 2008 год нападающий Жо, передают "Известия".

"Сейчас идут переговоры между руководством "Ахмата" и бразильским нападающим. Форвард показал отличную результативность в 2017 году, выступая за бразильский "Коринтианс", и этим заинтересовал селекционеров грозненского клуба.

Переговоры проходят в позитивном ключе, однако несмотря на обоюдную заинтересованность сторон в сделке говорить о том, что Жо точно вернется в Россию, пока рано", - рассказал источник, знакомый с ситуацией в клубе.
Теги: Ахмат Жо
Сегодня, 10:06
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Был бы рад увидеть его снова в нашем чемпионате)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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