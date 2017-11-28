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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: "Ахмат" ведет переговоры о трансфере Жо
В сферу интересов "Ахмата" попал выступавший в ЦСКА в период с 2006 по 2008 год нападающий Жо, передают "Известия".
"Сейчас идут переговоры между руководством "Ахмата" и бразильским нападающим. Форвард показал отличную результативность в 2017 году, выступая за бразильский "Коринтианс", и этим заинтересовал селекционеров грозненского клуба.
Переговоры проходят в позитивном ключе, однако несмотря на обоюдную заинтересованность сторон в сделке говорить о том, что Жо точно вернется в Россию, пока рано", - рассказал источник, знакомый с ситуацией в клубе.
"Сейчас идут переговоры между руководством "Ахмата" и бразильским нападающим. Форвард показал отличную результативность в 2017 году, выступая за бразильский "Коринтианс", и этим заинтересовал селекционеров грозненского клуба.
Переговоры проходят в позитивном ключе, однако несмотря на обоюдную заинтересованность сторон в сделке говорить о том, что Жо точно вернется в Россию, пока рано", - рассказал источник, знакомый с ситуацией в клубе.
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