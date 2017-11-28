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Дмитрий Аленичев: усиление "Енисею" нужно в каждую линию

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, что команда планирует укрепить состав в зимнее межсезонье.

"Усиление нужно в каждую линию и мы хотим приобрести по одному футболисту. Это касается и вратарской позиции. Буду обращаться к руководителям клуба. Думаю, они пойдут нам навстречу.

Прекрасно понимаю, что усиление, как и любой другой команде, необходимо. Часто в межсезонье происходят какие-то перестановки. Кто-то уходит, кто-то приходит. Думаю, в зимний перерыв мы усилимся некоторыми новичками", – сказал Аленичев в интервью пресс-службе "Енисея".
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 10:47
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