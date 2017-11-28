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Неймар не сможет сыграть с "Лиллем"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не сыграет с "Лиллем" в матче 17-го тура первенства Франции, передает L'Equipe.

Бразилец будет пропускать игру из-за предупреждения, полученного в предыдущей игре с "Монако" (2:1), так как после игры с "Марселем" он получил дисквалификацию на два матча, один из которых условно.

Таким образом, Неймар получил "горчичник" в течение 10 дней после вынесения наказания, поэтому оно из условного стало реальным.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 10:59
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