Неймар не сможет сыграть с "Лиллем"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не сыграет с "Лиллем" в матче 17-го тура первенства Франции, передает L'Equipe.Бразилец будет пропускать игру из-за предупреждения, полученного в предыдущей игре с "Монако" (2:1), так как после игры с "Марселем" он получил дисквалификацию на два матча, один из которых условно.Таким образом, Неймар получил "горчичник" в течение 10 дней после вынесения наказания, поэтому оно из условного стало реальным.