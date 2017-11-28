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Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Стали известны финансовые условия нового контракта нападающего Лионеля Месси с "Барселоной".

Годовой оклад 30-летнего аргентинца составляет 30 миллионов евро, плюс 13 миллионов бонусов. Также Месси при подписании договора получил подъемные в размере 50 миллионов евро, передает Marca.

Таким образом форвард "сине-гранатовых" стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Ранее им являлся нападающий "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес с доходом 38 миллионов евро в год.

После них идут Неймар ("ПСЖ", 36 млн), Криштиану Роналду ("Реал", 21 млн, 34 млн с учетом бонусов) и Оскар ("Шанхай Теллэйс", 24 млн).
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 11:39
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№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
Роналду, опять объявит об уходе.

Неймар.
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:41) #
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online

Роналду, опять объявит об уходе.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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