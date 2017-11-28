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Халк попал в символическую сборную азиатской Лиги чемпионов

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк включен в символическую сборную азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, клуб экс-зенитовца уступил в полуфинале турнира будущему чемпиону клубу "Урава Ред Даймондс".

Теги: Халк
Сегодня, 11:50
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:53) #
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Как играл Халк в ЗЕНИТЕ....ЛУЧШИЙ ....его уровень сборная Бразилии...Удачи....очень хотел бы что бы в составе сборной Он приехал в Россию в 2018 ГОДУ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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