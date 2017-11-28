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Станислав Черчесов: в сборной России не будет психолога

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на семинаре "Актуальные аспекты физической подготовке в футболе" заявил, что не планирует заводить в команде психолога.

"Многие психологи никогда спортсменами не были. И никогда не играли на уровне сборных. Эти люди никогда не поймут, что у профессионалов в голове, соответственно, никогда не смогут помочь.

Если в сборной России будет психолог, он должен быть топ-спортсменом, который играл на серьезных турнирах и понимает, что в голове у спортсменов творится. Если психолог через это не прошел, он никогда это и не поймет.

Сборная будет выигрывать за счет всего понемножку. Психологии мы удаляем много внимания. Но ты не можешь выиграть, если ты психологически сильный, но физически слабый.

Работа тренера по физподготовке после игры с "Аргентиной" ушла в песок. Но так отмечали СМИ. По всем выкладкам мы пробежали и отработали лучше, чем, например, с Испанией", - передает слова Черчесова "Sportbox".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:22
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Химки»
Разговор Колхоз,разговор не сегодняшнего дня..если так рассуждать,тогда и вратарь не может бить тренером,тем более сборной.А, большой профессионал психолог нужен,еще как нужен в современных реалиях спорта,тем более на таком турнире как ЧМ.
Регистрация: 17.03.2008
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