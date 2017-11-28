Станислав Черчесов: в сборной России не будет психолога

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:06
Сборная неудачников 18-го тура РФПЛ (4)
Сборная неудачников 18-го тура РФПЛ (4)
08:03
Сергей Щербаков: у Манчини так много сильных игроков, что он не знает, как их лучше расположить (3)
Сергей Щербаков: у Манчини так много сильных игроков, что он не знает, как их лучше расположить (3)
07:04
Радимов – Глушакову: пари: кто окажется ниже по итогам чемпионата, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане (17)
Радимов – Глушакову: пари: кто окажется ниже по итогам чемпионата, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане (17)
00:42
Вячеслав Булавин: по игре превосходства не было ни у кого, равная игра, больше чуть-чуть повезло "Спартаку" (5)
Вячеслав Булавин: по игре превосходства не было ни у кого, равная игра, больше чуть-чуть повезло "Спартаку" (5)
00:28
Валерий Рейнгольд: "Спартак" вновь заставил говорить о том, что это сильнейшая команда в стране (18)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" вновь заставил говорить о том, что это сильнейшая команда в стране (18)
00:09
Александр Мостовой: несмотря на свою текущую форму, "Зенит" будет продолжать борьбу за золото (8)
Александр Мостовой: несмотря на свою текущую форму, "Зенит" будет продолжать борьбу за золото (8)
Вчера, 23:47
Георгий Джикия - фанатам: вы просто топ! (7)
Георгий Джикия - фанатам: вы просто топ! (7)
Вчера, 23:45
Денис Глушаков: с днем рождения! Приезжайте еще (видео) (27)
Денис Глушаков: с днем рождения! Приезжайте еще (видео) (27)
Вчера, 23:26
Массимо Каррера: поддержка фанатов должна быть именно такой, как на матче с "Зенитом" (3)
Массимо Каррера: поддержка фанатов должна быть именно такой, как на матче с "Зенитом" (3)
Станислав Черчесов: в сборной России не будет психолога
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на семинаре "Актуальные аспекты физической подготовке в футболе" заявил, что не планирует заводить в команде психолога.
"Многие психологи никогда спортсменами не были. И никогда не играли на уровне сборных. Эти люди никогда не поймут, что у профессионалов в голове, соответственно, никогда не смогут помочь.
Если в сборной России будет психолог, он должен быть топ-спортсменом, который играл на серьезных турнирах и понимает, что в голове у спортсменов творится. Если психолог через это не прошел, он никогда это и не поймет.
Сборная будет выигрывать за счет всего понемножку. Психологии мы удаляем много внимания. Но ты не можешь выиграть, если ты психологически сильный, но физически слабый.
Работа тренера по физподготовке после игры с "Аргентиной" ушла в песок. Но так отмечали СМИ. По всем выкладкам мы пробежали и отработали лучше, чем, например, с Испанией", - передает слова Черчесова "Sportbox".
"Многие психологи никогда спортсменами не были. И никогда не играли на уровне сборных. Эти люди никогда не поймут, что у профессионалов в голове, соответственно, никогда не смогут помочь.
Если в сборной России будет психолог, он должен быть топ-спортсменом, который играл на серьезных турнирах и понимает, что в голове у спортсменов творится. Если психолог через это не прошел, он никогда это и не поймет.
Сборная будет выигрывать за счет всего понемножку. Психологии мы удаляем много внимания. Но ты не можешь выиграть, если ты психологически сильный, но физически слабый.
Работа тренера по физподготовке после игры с "Аргентиной" ушла в песок. Но так отмечали СМИ. По всем выкладкам мы пробежали и отработали лучше, чем, например, с Испанией", - передает слова Черчесова "Sportbox".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.